Der Sprinter samt Anhänger und das andere Auto gerieten nach der Kollision in Richtung Rendsburg um 15.40 Uhr in die Mittelleitplanke. Von dort aus querten sie die Autobahn und fuhren nach rechts in den Graben. Insgesamt waren vier Menschen in den Unfall involviert. Sie alle wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Die A 210 bei Rendsburg wurde für eine halbe Stunde voll, danach für eine weitere Stunde teilweise gesperrt.

Warum sich der mit warmem Teer beladene Anhänger aufschaukelte, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Schadenshöhe wird auf 50.000 Euro geschätzt.

