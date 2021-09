Rendsburg

Die neue Schwebefähre für Rendsburg ist seeklar. In der Nacht zum Donnerstag ist die Überführung des Neubaus geplant. Bei der Firma Hermann in Brake wurde die Fähre zusammen mit ihrem Fahrwagen auf einen Schwerlastponton verladen und verschweißt.

Am Mittwochabend wird der Transport um 20 Uhr die Bauwerft verlassen und über die Weser zur Elbmündung geschleppt. Am Donnerstag wird der Schleppzug morgens gegen 6 Uhr in Brunsbüttel erwartet. Gegen Mittag soll der Schleppzug mit der neuen Fähre dann im Obereiderhafen in Rendsburg festmachen. Die Reederei Küstendienst setzt dafür den Schlepper „Levensau“ ein, der den Ponton zieht.

Nach der Ankunft in Rendsburg sollen die Vorbereitungen für die Montage beginnen. Wann das sein wird, ist noch unklar. Die alte Fähre war im Januar 2016 gegen einen Frachter gefahren und wurde dabei zum Totalschaden.