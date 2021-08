Kiel

Siebter Verhandlungstag im Rendsburger Frauenmord-Prozess: Am Montag gab es vor dem Kieler Schwurgericht erneut Einblicke in den Ablauf der verpatzten Durchsuchung beim Angeklagten, der 2018 und 2020 zwei Prostituierte brutal ermordet haben soll. Zum Zeitpunkt der Wohnungsdurchsuchung im Februar 2019 lag das erste Opfer Sebat A. bereits seit Monaten tot auf dem Dachboden des Rendsburgers.

Die Polizei suchte damals in der Wohnung des heutigen Angeklagten nach der EC-Karte von Sebat A., weil der Rendsburger damit auf Sex-Plattformen im Internet bezahlt hatte. Die Karteninhaberin galt seit August 2018 als vermisst, der Tatverdacht lautete zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Internet-Zahlungen aber Computerbetrug.

Polizisten schauten nicht auf dem Dachboden nach – und verließen die Wohnung nach 76 Minuten

Vor Gericht wurde am Montag der damalige Durchsuchungsbeschluss verlesen. Demnach sollten bei der Suche nach der EC-Karte neben Wohn- und Geschäftsräumen auch sämtliche Nebenräume wie Keller und Dachboden inspiziert werden. Doch die Polizeibeamten beließen es bei einem Aufenthalt in der Wohnung des Tatverdächtigen. Laut Polizeibericht verließen sie diese wieder nach einer Stunde und 16 Minuten.

Anwalt der Nebenklage: Zweiter Mord hätte verhindert werden können

Rechtsanwalt Atilla Aykaç, der die Angehörigen des zweiten Opfers Leyhan V. in der Nebenklage vertritt, hatte bereits beim Prozessauftakt gesagt, dass bei einer sauberen Durchsuchung der zweite Mord hätte verhindert werden können. Am ersten Verhandlungstag war der Polizeibeamte befragt worden, der die Aktion im Februar 2019 geleitet hatte. Am Montag sagte vor dem Gericht nun ein weiterer Polizeibeamter aus. Er war bei der Durchsuchung als Ausbildungsleiter vor Ort gewesen.

Nach der Befragung durch das Gericht wollte Nebenklage-Anwalt Aykaç vom Beamten wissen, welche Erklärung er für die schlecht gelaufene Durchsuchung habe. „Ich wüsste nicht, dass es schlecht gelaufen ist. Die Wohnung ist akribisch durchsucht worden“, antwortete der Polizeibeamte. Das sah das Landespolizeiamt bereits im vergangenen Januar gänzlich anders.

Landespolizei hatte Fehler bereits im Januar 2021 eingeräumt

Nach dem Mord an Leyhan V. war im Zuge der Ermittlungen im November 2020 auch die Leiche von Sebat A. auf dem Dachboden des 41-jährigen Rendsburgers gefunden worden. Drei Monate später hatte das Landespolizeiamt erklärt, dass bei der Durchsuchung im Februar 2019 Verdachtsmomenten „nicht konsequent genug nachgegangen“ worden sei.

Eine LPA-Sprecherin betonte am Montag auf Nachfrage erneut, dass man sich daraufhin intern mit den Standards der Ermittlungsführung bei Vermisstenfällen und den Inhalten der Aus- und Fortbildung beschäftigt habe. Welche Lehren man genau daraus ziehe, könne aber erst nach Ende des laufenden Prozesses thematisiert werden.