Kiel

Wie seine DNA an den Tatort gelangen konnte? Keine Ahnung. Warum eine tote Prostituierte auf seinem Dachboden lag? Nein, auch das könne er sich nicht erklären. Im Rendsburger Frauenmord-Prozess gab es am Mittwoch vor dem Kieler Schwurgericht Einblicke in die Gespräche des Angeklagten mit der psychiatrischen Gutachterin.

Der 41-jährige Rendsburger soll laut Anklage zwei Prostituierte heimtückisch und zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes ermordet haben. Bisher schweigt er vor Gericht. In den Gesprächen mit der Sachverständigen Dr. Raphaela Basdekis-Jozsa während seiner Untersuchungshaft erklärte der 41-Jährige aber, über ihn würden viele Lügen erzählt. Auch wenn es alle denken würden, sei er „sicherlich kein Mörder“.

Angeklagtem kommen während des Berichts die Tränen

Die Sachverständige berichtete, dass es zwischen den Erzählungen des Angeklagten und der Aktenlage sowie den Aussagen von Zeuginnen immer wieder eine erhebliche „Diskrepanz“ gegeben habe. „Ich hatte den Eindruck, dass er nicht mehr wusste, was er mir beim ersten Mal erzählt hatte“, sagte die psychiatrische Gutachterin zu den Gesprächsterminen mit dem Angeklagten, dem beim Bericht zeitweise die Tränen kamen.

An einen aktenkundigen Übergriff auf ein junges Mädchen im Jahr 2001 habe er sich nicht erinnern können. Der sexuelle Missbrauch eines anderen Mädchens 2012 bezeichnete der Rendsburger in den Gesprächen als „Lüge“. Auch Schläge gegen seinen Sohn seien „frei erfunden“, er sei „kein gewalttätiger Typ“. Diebstahl-Delikte aus früheren Jahren habe der Angeklagte stets geleugnet. Vielmehr sei er selbst stets das Opfer und schon immer das „schwarze Schaf“ der Familie gewesen.

Auch die Erzählungen zu seinem Sexualleben widersprachen den Erkenntnissen aus dem Prozess fundamental. Wie aus Aussagen von Zeuginnen sowie Chat-Protokollen deutlich geworden war, war der Rendsburger mit hoher Intensität auf Sex-Plattformen im Internet unterwegs und schilderte Frauen gegenüber immer wieder seine Vorstellungen von brutalen Sex-Praktiken.

Angeklagter: Sex hat für mich keine große Rolle gespielt

Im Gespräch mit der Sachverständigen habe er aber erklärt, dass Sex keine große Rolle für ihn gespielt habe. „Arbeit und Kinder waren das A und O in meinem Leben“, sagte er. Wenn sie ihn auf seine wenig glaubhaften Aussagen angesprochen habe, „wurde er immer gereizter“, erzählte die Gutachterin.

Die medizinische Diagnose sowie die Frage, welche Gefahr vom Angeklagten ausgeht, schilderte sie dem Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Verteidiger des Angeklagten hatte zu Beginn beantragt, dass sämtliche Ausführungen nicht-öffentlich behandelt werden. Dem Antrag folgte das Gericht jedoch nicht.