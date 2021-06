Kiel

Laut dem DGB-Index Gute Arbeit gehen über alle Berufsgruppen hinweg 40 Prozent der Beschäftigten davon aus, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden, ihre Tätigkeit bis zum Rentenalter durchzuhalten. Je höher körperliche und psychische Anforderungen am Arbeitsplatz sind, desto ausgeprägter ist diese Einstellung.

Besonders pessimistisch äußerten sich Beschäftigte in Dienstleistungsberufen und Fertigungsberufen. Ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt liegt der Anteil in Bau- (38 Prozent) und Gesundheitsberufen (39). In der Land- und Forstwirtschaft geht nur jeder Fünfte davon aus, bis zum Rentenalter arbeiten zu können.

Zugleich gingen im vergangenen Jahr 77 Prozent der Befragten davon aus, dass ihre gesetzliche Rente später nicht oder nur gerade so zum Leben reichen wird. Noch höher ist der Anteil unter 26- bis 55-Jährigen.

Weil die Gesellschaft altert, wird die Zahl der Rentenempfänger immer höher, und auf Dauer stehen ihnen zu wenige Beitragszahler gegenüber. Den Beratern des Wirtschaftsministeriums zufolge drohen der Rentenversicherung deshalb „schockartig steigende Finanzierungsprobleme“. Es sei unumgänglich, das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln, glauben die 39 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Deshalb plädieren die Experten dafür, das Eintrittsalter bis 2042 auf 68 Jahre anzuheben. Die ersten, die so lange arbeiten müssten, wären dann Menschen aus dem Jahrgang 1974, die heute 47 Jahre alt sind.

Der Metaller

„Erst kam die Rente ab 67 Jahren. Jetzt wird dem Fass der Boden ausgeschlagen, und wir reden über die 68. Was kommt danach: 70? Arbeiten bis zum Tod?“, ärgert sich Norbert Wiedemann. Der 58-Jährige arbeitet im Qualitätsmanagement beim Kieler Navigationsspezialisten Raytheon Anschütz und ist dort im Betriebsrat aktiv. Er sitze vor allem am Schreibtisch, so dass bei ihm, anders als bei anderen Metallern, die an Maschinen arbeiten, die körperliche Belastung nicht unbedingt gegen Arbeiten im höheren Alter spreche. Es seien eher psychische Belastungen.

Weil Wiedemann zum Jahrgang 1962 gehört, würde ihn die jetzt angedachte Erhöhung des Rentenalters nicht mehr treffen. Er sorge sich aber um seine jüngeren Kollegen. Früher hätten Beschäftigte aus seinem Unternehmen über die Betriebsrente bis zu 600 Euro zusätzlich zur gesetzlichen Rente rausbekommen können, in der Spitze sogar mehr. „Davon können wir heute nur träumen.“

Wiedemann arbeitet, seit er 16 Jahre alt ist. „Solange habe ich auch in die Rentenkasse eingezahlt.“ Er gehöre zu den Besserverdienern in seiner Branche, und trotzdem bekomme er beim Blick auf die Vorschau der Rentenversicherung Bauchschmerzen, wie wenig am Ende rauskomme. „Die Rente müsste doch zumindest auskömmlich sein.“ Dafür müsse das Niveau der Rente angehoben werden. Stattdessen lasse man die Bürger privat dazu riestern.

Aus seiner Sicht, sagt Wiedemann, bringt es wenig, das Eintrittsalter für die Rente hochzusetzen, vielmehr müsse das ganze System verändert werden. Seiner Meinung nach sollte jeder Arbeitnehmer – auch Beamte und Selbstständige – in die gesetzliche Rente einzahlen, um sie zu stabilisieren.

Der Dachdecker

Wenn Dachdecker Olaf Buck nach der Arbeit nach Hause kommt, ist er oft richtig platt. Im Sommer laugen ihn Sonne und Hitze aus, im Winter ist er durchgefroren und will einfach nur noch schlafen. Buck, der bald 60 Jahre alt wird, plagen Schmerzen in Schulter und Gliedern. „Ich spüre den Job in meinen Knochen“, sagt er.

Buck arbeitet seit 41 Jahren für die Dachdeckerei Howe in Kiel. Fünf Jahre muss er noch durchhalten bis zur Rente. Wenn man ihn auf den Vorschlag anspricht, das Rentenalter auf 68 zu erhöhen, stößt man auf tiefes Unverständnis. „Absolut unmöglich“, „das hält man nicht aus“, „Blödsinn“ und „unfair“, sind die Worte, die Buck dazu einfallen. Er ist der Meinung, dass das Renteneintrittsalter schon jetzt viel zu hoch ist. Der Beruf des Dachdeckers sei körperlich zu anstrengend, um mit Mitte 60 noch auf einem Dach „rumzuturnen“.

Die Statistik gibt Buck recht: Laut Gewerkschaft IG Bau arbeiten gerade einmal zehn Prozent der Dachdeckerinnen und Dachdecker noch zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr. Arbeiten bis 63, sagt Buck, das sei eine noch halbwegs realistische Grenze, alles darüber hinaus aber weltfremd. Bereut er seine Berufswahl? „Nein“, sagt er. „Ich bin nicht dafür gemacht, den ganzen Tag im Büro zu sitzen.“ Buck macht seine Arbeit Spaß. Trotzdem weiß er, dass sein Körper irgendwann streiken wird – und zwar deutlich vor dem 68. Lebensjahr.

Der Orchestermusiker

Torsten Steinhardt, 54-jähriger Schlagzeuger und Orchestervorstand der Kieler Philharmoniker, reagiert sehr verhalten, was den Vorstoß angeht: „Wir wissen ja noch nicht einmal, wie sich die bereits erfolgte Anhebung auf 67 Jahre tatsächlich auswirken wird.“ Im Orchestergraben gebe es viele belastende Faktoren, die bei einer verlängerten Lebensarbeitszeit eher problematischer werden als abnehmen.

Psychischer Stress und physische Ohrenschäden durch die Lautstärke seien das eine. Zudem sei erst in den vergangenen Jahren ein Augenmerk auf ergonomisches Arbeiten mit verstellbaren Stühlen, vernünftigen Lichtverhältnissen und Luftaustausch gelegt worden. „Hier ist nach wie vor – und im Kieler Opernhaus insbesondere – noch viel Luft nach oben.“ Hinzu kommen körperliche Langzeitschäden bei Berufsmusikern im Bereich Rücken, Schultern, Arme bei den Streichern und im Bereich Gesichtsmuskeln bei den Bläsern.

„Wir haben immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die trotz beruflicher Leidenschaft versuchen, eher vorzeitig in Rente zu gehen, weil sie mit einer angeschlagenen Gesundheit zu kämpfen haben. Und wenn das nicht geht, weil nach dem Studium noch die nötigen Berufsjahre fehlen, entsteht eine wirklich schwierige Situation. Das würde sich mit einem Renteneintritt mit erst 68 Jahren vermutlich noch verschärfen“, so Steinhardt, der auch als Sprecher der Schleswig-Holsteinische Orchester-Konferenz fungiert.

Die Kita-Leiterin

Erzieherinnen und Erzieher bis ins hohe Alter arbeiten zu lassen, hält Christina Künne (49) für problematisch. „Wir haben eine sehr hohe Arbeitsbelastung“, sagt die Vorsitzende der Vereinigung der Kita-Leitungen Schleswig-Holstein. Insbesondere der permanente Geräuschpegel mache vielen älteren Kolleginnen zu schaffen.

Laut einer Studie der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen empfinden 73 Prozent der pädagogischen Fachkräfte ihre Arbeit als körperlich anstrengend. 94 Prozent von ihnen nennen Lärm als größten Belastungsfaktor. Auch das Hochheben von Kleinkindern oder das jahrelange Sitzen auf kleinen Stühlchen sei nicht zu unterschätzen, so Künne. „Viele haben Rücken- oder Knieprobleme.“

Bei einer repräsentativen Umfrage der Jobplattform Kita-jobs.com unter rund 1500 Erzieherinnen und Erziehern gaben 42 Prozent an, dass sie ihren Beruf vor dem Erreichen des Rentenalters abbrechen wollen. Nicht alle könnten sich das allerdings leisten, sagt Künne, viele stuften im Alter deshalb nur die Stunden runter.

Natürlich habe es auch Vorteile, wenn Erzieherinnen bis Ende 60 im Job seien. „Sie haben sehr viel Erfahrung, das gibt Eltern ein hohes Gefühl von Sicherheit.“ Zugleich entfernten sich die Beschäftigten aber immer weiter von der Lebenswirklichkeit junger Eltern. Um gute Pädagogik leisten zu können, müsse man an den neuesten Entwicklungen dranbleiben, das mache ständige Fortbildungen notwendig. Mit zunehmendem Alter falle es schwerer, sich ständig neue Dinge anzueignen, glaubt Christina Künne.

Die Versicherungskauffrau

Miriam Lege, die Versicherungskauffrau

Rente mit 68? Versicherungskauffrau Miriam Lege würde sich darüber eher freuen. Nicht, weil sie unbedingt so lange arbeiten möchte. Sondern, weil sie erst 27 Jahre alt ist und damit rechnet, dass auch die 68 keine Obergrenze für die Ewigkeit sein wird. „Es wird mich wahrscheinlich sogar noch schlechter treffen“, sagt sie.

Lege arbeitet seit 2013 für die Versicherungsgesellschaft Domcura in Kiel, machte dort ihre Ausbildung und ist mittlerweile im Kundenwertmanagement tätig. Sie hat Spaß an der Arbeit, viel Elan, eine hohe Leistungsbereitschaft. Aber wie sieht das in 40 Jahren aus? Lege ist sich unsicher, denkt an die vielen Krankheiten, die mit dem Alter kommen können. „Man arbeitet sein Leben lang, um dann in der Rente auch die freie Zeit genießen zu können“, sagt sie.

Sie kann sich gut vorstellen, eine Weltreise zu machen. Aber was, wenn der Körper das dann gar nicht mehr mitmacht? Lege versucht schon jetzt, präventiv dagegen vorzugehen. Treibt Sport, schafft Ausgleich, um spätere Rückenleiden nach jahrelanger Schreibtischarbeit zu verhindern. Das Risiko steigt trotzdem, je länger sie arbeitet.

Aber was sind die Alternativen zu einem steigenden Renteneintrittsalter? „Viele Menschen haben doch gar nicht das Bedürfnis, direkt von 100 auf 0 zu schalten“, sagt Lege. Ihr Vorschlag: Mit dem Alter die Arbeitsstunden reduzieren, mehr Flexibilität schaffen, das Ehrenamt fördern – um zu verhindern, dass aus der 68 irgendwann eine 75 wird.

Von Jonas Bickel, Christian Strehk und Anne Holbach