Kiel

Die Folgen der Corona-Pandemie drücken den Menschen in Schleswig-Holstein besonders stark aufs Gemüt: Noch nie haben sich so viele Erwerbstätige im Norden wegen psychischer Erkrankungen arbeitsunfähig gemeldet wie im vergangenen Corona-Jahr 2021. Das berichtet die Krankenkasse DAK-Gesundheit in ihrem aktuellen Psychreport Schleswig-Holstein.

Im Zentrum stehen Depressionen und Angststörungen. Besonders häufig seien Mitarbeiter im Gesundheitswesen betroffen. Ebenfalls auffällig ist demnach die stärkere seelische Belastung bei Frauen.

Ein psychischer Krankheitsfall dauerte im Durchschnitt 42 Tage

Laut Studie fehlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im nördlichsten Bundesland wegen Depressionen und anderer psychischer Probleme durchschnittlich 3,2 Tage gefehlt und damit einen halben Tag länger als im Rest der Republik. Ähnlich hoch ist die Zahl nur in Hamburg mit 3,3 Tagen. Die Schwere der Erkrankungen machen die Einzelfälle deutlich. Wer wegen eines psychischen Leidens vom Arzt krankgeschrieben wurde, fehlte im Schnitt 42 Tage – so lange wie noch nie.

„Jeder Mensch kann psychisch so aus dem Gleichgewicht geraten, dass er seine Arbeit nicht mehr bewältigen kann“, erklärt DAK-Landeschef Cord-Eric Lubinski. „Wir werben für einen offeneren Umgang mit psychischen Belastungen, gerade in stark belasteten Branchen.

Depressionen sind Ausfallgrund Nummer eins

Psychische Erkrankungen können sich in Form von ständiger Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit oder Müdigkeit äußern. Diese Symptome können auf eine Depression hindeuten und waren 2021 laut Lubinski der häufigste Grund, warum psychisch belastete Menschen dem Job fernblieben. Den stärksten Zuwachs gab es ihm zufolge im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 bei neurotischen Störungen wie Ängsten.

DAK-Landeschef Cord-Eric Lubinski fordert mehr Offenheit und Toleranz im Umgang mit psychisch erkrankten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Schleswig-Holstein. Quelle: DAK/hfr

„Eine mögliche Erklärung ist der Zusammenhang mit den anhaltenden Belastungen der Pandemie“, sagt Lubinski. „Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden da extrem. Betroffene finden häufiger schwer in den Berufsalltag zurück.“ Das habe viel mit den besonderen Arbeitsbedingungen unter Corona zu tun.

Trotz einer zunehmenden Offenheit in der Bevölkerung gegenüber psychischen Diagnosen „sind in vielen Firmen psychische Probleme weiter ein Tabu“, betont Lubinski und fordert: „Arbeitgeber müssen Stress und mögliche Belastungen mehr in den Fokus rücken und innerbetriebliche Abläufe schaffen, die die psychische Gesundheit stützen.“

DAK-Chef: Frauen haben mehr Fehlzeiten als Männer

Besonders weist Lubinski auf die seelische Belastung von Frauen hin. „Frauen haben seit Jahren mehr Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen als Männer“, sagt er. 2021 waren es demnach durchschnittlich vier Fehltage – deutlich mehr als bei den Männern (2,5 Tage). Im vergangenen Jahr gab es in Schleswig-Holstein bei Frauen allerdings fast doppelt so viele Fehltage durch psychische Erkrankungen wie bei Männern.

Allerdings hatten während der Pandemie erwerbstätige Männer ab 60 Jahren die höchsten Steigerungsraten bei psychisch bedingten Fehltagen. Bei den Über-60-Jährigen erhöhte sich im Vergleich zu 2019 die Anzahl der Fehltage um 116 Prozent.

Ein Erklärungsansatz von Lubinski: „Frauen suchen sich bei psychischen Beschwerden eher Hilfe als Männer.“ Das bestätigt auch die psychologische Psychotherapeutin Dr. Maria Lehnung aus Eckernförde: „Frauen kommen eher in die Therapie, bei Männern dauert es länger.“ Zudem weisen nach Einschätzung von Lubinski „Frauen eine stärkere Grübeltendenz auf, was die Entwicklung einer Depression mitunter begünstigen kann“.

Auffällig ist nach den Auswertungen der Krankenkasse auch eine Häufung von Job-Ausfällen wegen seelischer Probleme bei Beschäftigten im Gesundheitswesen. Während 2021 in Gesundheitsberufen durchschnittlich 4,6 Fehltage mit einer psychischen Diagnose anfielen, waren es etwa im Baugewerbe lediglich 1,4 Tage.

Für den Report hat das Iges-Institut die Daten von rund 120 000 versicherten DAK-Mitgliedern in Schleswig-Holstein ausgewertet, für die eine Krankschreibung mit einer psychischen Diagnose vorlag.