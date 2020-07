Noer

Vor dem Wohnmobil hängt ein Schild. "Brötchen sind da." Für die Nachbarn das klare Zeichen: Es ist Zeit für den Frühstücksclub. Der trifft sich am Wochenende regelmäßig auf dem Campingplatz Lindhöft. Doch wegen Corona ist das in diesem Jahr nur mit limitierter Personenzahl möglich.

Drinnen im Vorzelt von Familie Altnau kommt auch an diesem Sonntag schnell eine vertraute Stimmung auf. Hier duzt man sich, hier tickt man ähnlich und zu bereden gibt es auch immer etwas. Denn dieser Platz wird von den Campern selbst organisiert und verwaltet.

Campingplatz Lindhöft vor dem Aus

In den 60ern hatte der damalige Bürgermeister hier einen Campingplatz eröffnet, weil dieser Flecken direkt an der Ostsee so begehrt unter Naturfreunden und Wassersportlern war.

"Doch 1992 wurde keine Nachfolger gefunden, der Platz mit 152 Stellplätzen lohnt sich für einen kommerziellen Betreiber nicht", sagt Boris Fante (48). Für den Kieler wurde der Platz schon als Baby zu einem zweiten Zuhause. Und das ist für die Familie bis heute so geblieben.

Rettung durch Camper

So geht es vielen hier – auch Sandra Altnau. "Natürlich wollten wir 1992 nicht, dass der Platz geschlossen wird. Da war die Idee schnell da: Wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Seither sind wir ein Verein und machen alles ehrenamtlich", erzählt die 45-Jährige aus Quickborn.

So muss jedes Mitglied im Jahr vier Stunden Gemeinschaftsarbeit übernehmen, müssen viele Aufgaben verteilt und für jeden Öffnungstag eine 24-stündige Platzaufsicht organisiert werden. So sorgt der Senior des Platzes, der auf die 100 zugeht, einmal wöchentlich dafür, dass die Camper leere gegen volle Gasflaschen tauschen können. Nur die Reinigung der Sanitäranlagen ist an eine Firma vergeben.

Camping in Lindhöft : Selbstbestimmt und preiswert

"Auch wenn so ein Verein natürlich viel Arbeit macht, hat er einen Riesenvorteil. Wir können alle mitbestimmen", sagt Fenja Kotwoski (27) aus Kiel und ihr Lebensgefährte Niklas de Groot sieht auch einen finanziellen Vorteil: "Weil wir nichts verdienen, ist ein Stellplatz mit 820 Euro im Jahr auch deutlich günstiger als normalerweise."

Doch trotz aller Vorteile und echter Liebe zum Campingleben – solch ein Campingjahr wie dieses hat bisher noch keiner erlebt. Als der Lockdown kam, hatten die Camper den Platz bereits wieder startklar für die Saison gemacht. Denn weil es ein Landschaftsschutzgebiet ist, muss der Platz im Winterhalbjahr komplett leergeräumt, müssen Leitungen und Gebäude winterfest gemacht werden. Also musste im April musste alles wieder auf Null gesetzt werden und der Neustart der Campingsaison stand in den Sternen.

Einfach den Ministerpräsidenten Daniel Günther gefragt

"Durch Homeschooling und Homeoffice hockten alle aufeinander – das war sie ein einzige Endloswoche. Ich habe noch nie dermaßen die Wochenenden hier auf dem Platz herbeigesehnt", sagt Sandra Altnau. Erst als der Schlagbaum an der Einfahrt zum Campingplatz wieder hochging, konnte sie wieder entspannen.

Doch zuvor mussten erst alle Corona-Auflagen erfüllt werden. Vor allem musste ein praktikables Hygiene- und Sicherheitskonzept her. "Das war wirklich kompliziert. Irgendwann habe ich einfach Ministerpräsident Daniel Günther auf Facebook angeschrieben. Und danach haben wir echt einen tollen Ansprechpartner bekommen, und auch mit dem Gesundheitsamt Eckernförde hat das super geklappt“, sagt Stefan Altnau, zweiter Vereinsvorsitzender.

Trotz Corona: Campinggefühl kehrt langsam zurück

Inzwischen sei das alte Campinggefühl zurück – auch wenn die Duschen und Waschbecken nur zum Teil freigegeben sind, damit die Abstände eingehalten werden.

Was in Coronazeiten aber klar wird: Das Camping erlebt einen neuen Boom. Beim Verein stehen plötzlich 21 Parteien aus diversen Bundesländern auf der Warteliste – so viele wie noch nie. Einen explosionsartigen Anstieg bestätigt auch Gert Petzold vom Campingverband Schleswig-Holstein. Besonders gefragt seien bei den Neucampern Plätze, auf denen man Wohnwagen oder Häuschen mieten kann.

Campingplatz Lindhöft : Können wir bei euch Urlaub machen?

"Und die, die uns früher bemitleidet haben, weil wir im Urlaub nicht weggeflogen sind, die möchten plötzlich hier bei uns Ferien machen", erzählt Sandra Altnau und Niklas de Groot verfolgt gespannt, wie Wohnwagen und Wohnmobile zu regelrechten Kapitalanlagen werden. "Einen Wohnwagen, den man vor ein paar Jahren für 3000 Euro gekauft habe, kann ich heute in Top-Zustand für 5000 verkaufen."

