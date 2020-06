Reservierung für Segeln in Dänemark?

Flensburg

Die Antwort lautet: Das kommt auf den Wohnsitz an.

Schleswig-Holsteiner sind bei einem Dänemark-Urlaub gegenüber allen anderen Deutschen privilegiert: Wer in seinem Personalausweis eine Adresse in Schleswig-Holstein stehen hat, darf ohne Bedingung als Tourist nach Dänemark einreisen. Das gilt für den Seeweg ebenso wie für den Landweg, bestätigt das Dänische Generalkonsulat in Flensburg: „Boote in Dänemark werden mit Ferienhäusern gleichgesetzt.“

Segler können also ablegen, gen Norden segeln und jeden Hafen anlaufen. Allerdings weist die Dänische Touristeninformation Visit Denmark darauf hin, dass aus Infektionsschutzgründen weniger Liegeplätze als gewöhnlich bereitstehen können.

Formulare für Segler im Internet

Wer aber in einem anderen Bundesland zu Hause ist, muss seine Segeltour diesmal vorher genau planen. Das gilt auch für Hamburger, die ihr Boot in einem Hafen in Schleswig-Holstein liegen haben. Für all diese Segler gilt wie für Touristen, die auf dem Landweg nach Dänemark kommen: Es müssen im Voraus für sechs Nächte Unterkünfte oder Liegeplätze gebucht werden.

Der dänische Marinaverband FLID – Foreningen af Lystbådehavne i Danmark – hat dafür ein Formular bereitgestellt, das deutschen Segler sechs Buchungen für Häfen ermöglicht. Das Formular kann im Internet unter Havneguide.dk heruntergeladen werden. Dort gibt es auch Hinweise in deutscher Sprache. Das ausgefüllte Formular muss dann an reservation@havneguide.dk gemailt werden.

Die Bestätigung muss ausgedruckt und an Bord mitgeführt werden. Die Reservierung garantiert nicht, dass man einen bestimmten Liegeplatz bekommt. Wer einen ganz bestimmten Liegeplatz wünscht, kann den über die Internetseite marinabooking.dk reservieren.

