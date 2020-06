Nach Havarie: Männer im Watt versunken

Neufeld

Gegen 22 Uhr wurden die Feuerwehren aus Neufelderkoog, Marne und Brunsbüttel gemeinsam mit der Tauchergruppe aus Itzehoe alarmiert: Sie sollten drei Männer suchen und retten, die beim Versuch, das Festland zu Fuß zu erreichen, bis zur Brust im Watt versunken sind. Selbstständig konnten sich die Männer nicht mehr aus dem sich festsaugenden Schlick befreien.

Durch die bereits beginnende Dämmerung war es den Einsatzkräften an Land nicht möglich, die in Not geratenen Personen zu lokalisieren. Auch für die Feuerwehrtaucher schien der Einsatz problematisch, denn vor dem Deich befindet sich das Vorland der Landgewinnung, ein teilweise bis zu 2 Kilometer langer, stark mit Gräsern bewachsener, jedoch schlickiger und mit Gräben durchzogener Landstreifen, der bei Hochwasser regelmäßig überflutet wird. "Kurzum - ein besonders in der Dunkelheit sehr unwegsames und kräfteraubendes Gelände", so

Ole Kröger, Pressewart des Kreisfeuerwehrverbandes Dithmarschen.

Hubschrauber wurde angefordert

Um die Position der Hilfesuchenden zu bestimmen, wurde deshalb ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Männer im Watt sollten mit dem Smartphone zum Himmel leuchten, damit der "Northern Rescue D-HNHF" sie beim Aufklärungsflug ausfindig machen kann. Und das funktionierte auch.

Der Hubschrauber konnte bereits beim ersten Anflug die Personen in der Dunkelheit ausfindig machen. In zwei Anflügen wurden die Männer dann per Seilwinde aus dem Schlick gezogen und auf dem Deich abgesetzt. Dort kümmerte sich der Rettungsdienst um die unterkühlten Männer.

Männer waren unterkühlt

Ohne den Einsatz des Rettungshubschraubers wäre eine Rettung nur sehr schwierig möglich gewesen, darüber sind sich alle Einsatzkräfte einig. "Nicht nur an die Männer über den Land- oder Wasserweg heranzukommen wäre sehr zeitaufwändig und kräftezehrend gewesen, sondern auch die Befreiung aus dem Schlick selbst. Die Einsatzkräfte wären ebenso im Schlick eingesunken und hätten keine Möglichkeit, die nötige Kraft aufzuwenden, um die Personen aus dem Schlick zu ziehen", so Einsatzleiter Lars Paulsen von der Feuerwehr Brunsbüttel.

Gegen 1 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.

