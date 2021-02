Kiel

"Die neuen gesetzlichen Regelungen zum Schusswaffengebrauch, insbesondere der finale Rettungsschuss, geben der Polizei Rechts- und Handlungssicherheit", stellt Tim Brockmann (CDU) als Erfolg heraus.

Im neuen Gesetz wird verankert, dass ein Polizist oder eine Polizistin zum Beispiel bei einem terroristischen Anschlag gezielt einen tödlichen Schuss abfeuern darf, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder Gefahr einer schwerwiegenden Körperverletzung ist.

Die Beamtinnen und Beamten sollen auch auf Täter und Täterinnen schießen dürfen, die jünger als 14 Jahre sind. Begründet wird das mit Fällen, in denen Kinder für Selbstmordattentate instrumentalisiert werden.

Der finale Rettungsschuss gegen Kinder erregt Gemüter

Massive Kritik daran äußert der schleswig-holsteinische Kinderschutzbund. "Ein Todesschuss auf Kinder – das ist einfach unfassbar. Hier wird ein gesellschaftlicher Konsens aufgekündigt“, sagt die Vorsitzende Irene Johns. Solche Szenarien seien Ausnahmefälle. Wenn Kinder von Erwachsenen für einen terroristischen Anschlag benutzt werden, seien sie nicht Täter, sondern Opfer. Daher dürfe der Staat hier kein Recht zum Töten schaffen.

Sven Neumann von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) betont dagegen, dass Fälle in Deutschland gezeigt hätten, dass Schüsse gegen Kinder zur Lösung einzelner Einsatzlagen leider nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. "Eine solche Regelung muss hoffentlich in Schleswig-Holstein nie zur Anwendung kommen." Wenn doch, gebe es nun aber Rechtssicherheit für die Polizisten und Polizistinnen.

Einsatz von Elektroschockpistolen

Die GdP begrüßt auch, dass es nun eine Norm für den Einsatz von Tasern gibt. Der Einsatz von Elektroschockpistolen ist in dem Gesetzesentwurf erlaubt, "wenn der Zweck nicht durch mildere Maßnahmen erreicht werden kann". Weder Schwangere dürfen damit ruhig gestellt werden noch ein Gegenüber, das erkennbar unter 14 Jahre alt ist. Mit dem Taser werde ein Einsatzmittel zur Verfügung gestellt, das die Lücke zwischen Schusswaffe und Pfefferspray schließe, so Brockmann.

„Schüsse auf Kinder, der Einsatz von elektronischen Tasern, medizinische Eingriffe gegen den Willen der betroffenen Personen und Meldeauflagen sowie Fußfesseln für Menschen, die noch gar keine Straftaten begangen haben, sind für uns nicht vereinbar mit einer guten Sicherheitspolitik", moniert dagegen Susanne Spethmann vom Landesvorstand der Linken. Terrorverdächtige sollen durch elektronische Fußfesseln überwacht werden können.

Das Gesetz sieht zudem vor, dass eine Person körperlich untersucht werden kann und ihr auch ohne Einwilligung Blut abgenommen werden darf, um Leib oder Leben eines Polizisten zu schützen. Das soll beispielsweise zum Tragen kommen, wenn ein Beamter oder eine Beamtin durch einen Angreifer verletzt wurde und der Verdacht besteht, dass er eine hochinfektiöse Krankheit übertragen haben könnte.

Fesseln ja, fixieren nein

Nehmen Einsatzkräfte einen Menschen in Gewahrsam und dieser leistet Widerstand, versucht zu fliehen oder droht sich zu verletzen oder zu töten, dann dürfen sie ihn fesseln. "Eine Fixierung ist nach dieser Vorschrift nicht zulässig", steht aber im Gesetzesentwurf.

Die GdP kritisiert, dass nicht genau definiert wird, was der Gesetzgeber meint. "Eine Fixierung könnte auch bereits vorliegen, wenn eine Person länger als 30 Minuten gefesselt ist", sagt Neumann. Unter Fixierung wird meist verstanden, dass einer Person nicht nur Handschellen angelegt werden, sondern ihre Bewegungsfreiheit weitgehend oder vollständig aufgehoben wird.

Bodycams dürfen nur draußen benutzt werden

Sogenannte Bodycams – also kleine Kameras am Körper – zum Aufzeichnen eines Einsatzes dürfen Polizisten und Polizistinnen nur anschalten, wenn sie an öffentlich zugänglichen Orten unterwegs sind und Tatsachen dafür sprechen, dass das zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Einsatzkräfte nötig ist. Das soll eine deeskalierende Wirkung haben.

In Wohnungen und Geschäftsräumen ist das Filmen dagegen nur in Ausnahmen erlaubt und muss bei akuter Gefahr zuerst vom Einsatzleiter befohlen werden.

Das bedauern sowohl CDU als auch Polizeigewerkschafter. Gerade in Wohnungen komme es schnell zu unübersichtlichen und gefährlichen Lagen. In dynamischen Einsatzsituationen sei es nicht sehr praxisnah, wenn erst eine Anordnung vom Einsatzleiter kommen muss, bevor die Bodycam eingeschaltet werden kann.

Was ist mit der Telekommunikationsüberwachung?

Die CDU hätte sich schärfere Regelungen bei den Instrumenten der Gefahrenabwehr auf digitalen Kanälen gewünscht. Grüne und FDP hatten sich hier aber quergestellt.

"Wir haben uns ganz klar gegen eine Überwachung der Bürgerinnen und Bürgern ausgesprochen, Vorratsdatenspeicherung und Quellen-TKÜ sind auch weiterhin nicht erlaubt", sagt Jörg Hansen (FDP). Für ihn sei es der größte Erfolg, dass das neue Gesetz gleichzeitig Rechtssicherheit für die Polizei schaffe und die Bürgerrechte wahre.

Es sei gut, dass solche datenschutzrechtlich hochproblematischen Instrumente verhindert werden konnten, sagt auch Burkhard Peters (Grüne).

Strengere Regeln für Umgang mit V-Leuten

Die Zusammenarbeit mit Vertrauenspersonen und der Einsatz verdeckter Ermittler stellt die Koalition unter Richtervorbehalt. V-Leute sollen nicht im Auftrag der Polizei Straftaten begehen. Ihre Zuverlässigkeit müsse fortlaufend geprüft werden, heißt es im Gesetz.

"Die Neuregelungen zum Einsatz verdeckter Ermittler und Vertrauenspersonen war als vorgezogenes Ergebnis aus dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss richtig und nahezu unumgänglich", findet die polizeipolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Kathrin Bockey. Echte Durchbrüche beim neuen Polizeigesetz sehe sie nicht.

SPD kritisiert zu wenig Härte bei Fällen von häuslicher Gewalt

Sie hätte sich mehr Handlungsspielraum zum Eingriff gegen häusliche Gewalt gewünscht. "Häusliche Gewalt und Stalkingdelikte eskalieren oft über längere Zeiträume. Zur wirkungsvollen Gefahrenabwehr in diesem Bereich, braucht die Polizei abgestufte, praktikable Maßnahmen, die zu unterschiedlichen Zeiten greifen", so Bockey.

Die Polizei kann dem Gesetzesentwurf zufolge bis zu maximal vier Wochen eine Person aus ihrer Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich verweisen. Das sei zu kurz, sagt Bockey, die Aufenthaltsverbote müssten mindestens über drei Monate ausgesprochen werden können.

Kein "Racial Profiling" bei Kontrollen

Vor allem ein Verdienst der Grünen ist es, dass das Gesetz klarstellt, dass Menschen nicht aufgrund rassistischer Stereotypen überprüft werden dürfen. "Zufrieden bin ich mit der Formulierung gegen 'Racial Profiling' bei Identitätskontrollen. Allerdings muss sich diese Normierung in der Praxis erst noch bewähren", sagt Peters.

Personen sollen demnach nicht ohne konkreten Anlass kontrolliert werden dürfen, nur weil sie beispielsweise eine dunkle Haut- oder Haarfarbe haben. People of Color berichten immer wieder darüber, dass dies vorkommt.

Die GdP hält die Formulierung für reine Symbolpolitik. "Das tägliche Handeln unserer Kolleginnen und Kollegen verbietet das sogenannte 'Racial Profiling'. Dies ist für uns selbstverständlich", sagt der Landesvorsitzende Torsten Jäger.