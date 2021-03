Vegane Hirseeier im Gemüsenest: Zutaten für 2 Personen

Für die Hirseeier: 150g Hirse; 600 ml Gemüsebrühe; 1 dicke Karotte; Fenchelsaat, Anis

Für das Gemüsenest: 500 ml Gemüsebrühe; 500 g Karotten; 400 g Kürbis; 150 g Zwiebel; 1 Knoblauchzehe; 10 g Speisestärke; 1 unbehandelte Zitrone; Fenchelsaat, Anis

Zum Anrichten: Je nach Geschmack frische Petersilie oder Schnittlauch, Microgreens, Sprossen oder Kresse

1. Die Hirse mit der Gemüsebrühe kochen, bis sie die Brühe aufgenommen hat. Anschließend abdecken, zur Seite stellen und zehn Minuten ziehen lassen.

2. Für die Füllung die Karotte schälen und in etwa vier Zentimeter lange Stücke schneiden. In etwas Wasser mit Salz, Fenchelsaat und Anis garkochen.

3. Restliche Karotten schälen und in fingerdicke Stücke schneiden. Kürbis je nach Größe vierteln, oder achteln und in circa zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

4. Zwiebeln in Streifen schneiden und Knoblauch fein würfeln. Zwiebeln mit etwas Fenchelsaat und Anis farblos in Öl anschwitzen. Karotten und Kürbis hinzugeben und mitschwitzen. Dann Knoblauch hinzugeben, leicht Salzen und mit Gemüsebrühe auffüllen. Das Gemüse in der Brühe garkochen.

5. In der Zwischenzeit aus der gekochten Hirse Eier formen und in die Mitte jeweils ein Stück der dicken Karotte drücken. Beim Anschnitt sieht die Karotte später aus wie ein Eigelb.

6. Wenn die Karotten und der Kürbis gar sind, restliche Brühe abgießen und in einen separaten Topf füllen. Die Speisestärke in einem Schluck kalten Wasser anrühren und in die heiße Flüssigkeit geben. Unter Rühren köcheln lassen, bis die Stärke die Brühe abbindet. Danach die Sauce wieder zum Gemüse geben und je nach Geschmack mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und gehackter Petersilie oder Schnittlauch abschmecken.

7. Die Hirseeier in einer Pfanne in etwas Öl goldbraun braten und auf dem Gemüse servieren. Je nach Belieben mit Microgreens oder Kresse ausgarnieren, damit der Teller aussieht wie ein Osternest.