Schwentinental

„Ich hatte immer eine Supernase. Riechen konnte ich wirklich sehr gut“, sagt die 71-Jährige. Dass dies einmal nicht mehr so sein könnte – das lag außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Doch dann, mit Anfang 50, war sie bei einem Aufenthalt in den USA ständig verschnupft. „Die Nase war dicht, es fühlte sich an wie eine Erkältung. Ich habe das auf die Klimaanlagen zurückgeführt, viel mit Salzwasser gespült und gedacht, das gibt sich wieder.“

Doch nach ihrer Rückkehr wurde es nicht besser. Im Gegenteil. In einem schleichenden Prozess verloren sich Geruchs- und auch Geschmackssinn immer mehr.

Sie konsultierte einen Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. Doch die typischen Ursachen konnte er ausschließen und schickte sie schließlich weiter in die Klinik. Dort wurde eine Magnetresonanztomographie ( MRT) gemacht. „Als ich zur Besprechung kam und der Arzt mir sagte, dass es jedenfalls kein Tumor sei, wurde mir erst einmal klar, dass auch das eine mögliche Ursache für den Sinnesverlust sein kann“, erinnert sich Margrit S.. „Da war ich so erleichtert, dass ich mir gesagt habe: Du kannst schon irgendwie mit dieser Störung leben.“

Die Ursache wurde nie gefunden. Auch der Versuch, über ein Riechtraining den Geruchssinn wieder zu aktivieren, verlief erfolglos. „Heute kann ich an wenigen sehr guten Tagen einen ganz leichten Hauch von meinem Parfüm erkennen. Und ich kann noch unterscheiden, ob etwas eher salzig, sauer oder süß schmeckt. Doch wonach das Essen schmeckt – das kann ich nicht mehr erfassen.“

Verlust der Sinne schränkt Lebensqualität ein

Für sie hat sich damit ihre Lebensqualität insgesamt eingeschränkt. „Der Genuss fehlt. Gleichgültig, ob ich mir ein Eis kaufe oder mit Freunden oder der Familie einmal richtig gut essen gehe – das ist für mich eigentlich Verschwendung, weil ich nichts davon habe.“ Auch zu Hause beim Kochen ist es für sie nur dank ihrer Routine möglich, Gerichte zu würzen. „Doch das Abschmecken am Ende muss mein Mann übernehmen. Dabei habe ich so gerne Gewürze gemocht wie Curry oder Zimt.“

Lesen Sie auch: Coronavirus befällt das Geruchssystem ganz direkt

Aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten wird ihr immer wieder bewusst, wie häufig wir Informationen über Gerüche aufnehmen. „Das fängt schon bei einem Strandspaziergang an, wenn jemand sagt: Ah, das riecht gut nach Meer.“ Aber nicht nur angenehme Gerüche bleiben ihr verborgen, sondern auch wichtige Warnsignale. Gerade der Geruchssinn stellt auch ein Alarmsystem dar und macht zum Beispiel auf Brandgeruch, gesundheitsschädliche Dämpfe oder verdorbene Lebensmittel aufmerksam.

Je länger sie mit der Einschränkung lebt, desto häufiger stellt sie fest, dass solche Sinnesstörungen gar nicht so selten sind. Das bestätigt auch die Barmer. Danach wurde allein im vergangenen Jahr bei 5500 Schleswig-Holsteinern eine Einschränkung oder gar der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn diagnostiziert. Frauen sind danach mit gut 60 Prozent stärker als Männer betroffen.

Ursachen für Beeinträchtigung können vielfältig sein

Die Ursachen für eine Beeinträchtigung des Geruchssinns sind vielfältig. Sie reichen von einem Schnupfen bis hin zu Erkrankungen wie Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion oder Multipler Sklerose, kann aber auch Folge eines Unfalls oder einer nicht ausgeheilten Infektion sein. Weil sich mögliche Therapien je nach Ursache unterschieden, müssen zunächst das Ausmaß der Störung und möglichst auch die genaue Ursache geklärt werden. Dabei können etwa Riechprüfungen mit verschiedenen Geruchsstoffen, aber auch MRT-Aufnahmen und Hirnstrommessungen helfen.

„Wenn die Ursache für eine Geruchsstörung zum Beispiel bei einer chronischen Entzündung der Nase und Nasennebenhöhlen liegt, sind die Heilungschancen gut. Wenn hingegen ein Schädel-Hirn-Trauma oder schlicht das hohe Alter hinter der Sinnesstörung liegt, sind die Prognosen weniger gut“, erklärt Dr. Bernd Hillebrandt, Landesgeschäftsführer der Barmer in Schleswig-Holstein. Denn dass Geschmacks- und Geruchssinn mit dem Alter nachlassen, ist oft auch eine normale Begleiterscheinung des Alterungsprozesses.

Erinnerungen sind mit bestimmten Gerüchten verknüpft

Dennoch sollte jede Einschränkung des Geruchssinns ernst genommen werden, weil er komplexe Reaktionen im Unterbewusstsein auslösen kann. „Erinnerungen sind häufig mit bestimmten Gerüchen verknüpft. Können diese nicht mehr wahrgenommen werden, kann das Gehirn auch die entsprechenden Erinnerungen schwerer abrufen“, sagt Hillebrandt. Auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen spielt der Geruchssinn unterbewusst eine wichtige Rolle.

Grundsätzlich raten Ärzte und Kassen aber, möglichst früh einen Facharzt aufzusuchen, wenn einer der Sinne schwindet – und sei es auch nur, um, wie bei Margrit S., schwerwiegende Erkrankungen als Ursache auszuschließen.

