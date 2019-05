Kiel

In einem Rindermastbestand im Kreis Dithmarschen mit 120 Tieren ist in dieser Woche bei einer Untersuchung von Blutproben im Landeslabor die Infektion mit dem BHV1-Virus nachgewiesen worden. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit. Bereits im April 2019 gab es einen BHV1-Nachweis in einem Rindermastbetrieb im Kreis Dithmarschen.

Infizierte Tiere sind lebenslang Träger des Bovinen Herpesvirus Typ 1 und müssen daher schnellstmöglich geschlachtet werden. Das Fleisch dieser Tiere, die nicht klinisch erkrankt sind, kann nach Aussage des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung (MJEVG) bedenkenlos verzehrt werden. Das Virus ist nicht auf den Menschen übertragbar und daher ungefährlich.

Der zweite betroffene Rindermastbestand wurde gesperrt. Derzeit werden Untersuchungen in Kontaktbetrieben und in Umgebungsbetrieben durchgeführt. Die Ergebnisse müssen abgewartet werden.

Von KN-online