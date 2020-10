Risikogebiete in Deutschland: Das müssen Urlauber in Schleswig-Holstein wissen

Darf jeder in Schleswig-Holstein Urlaub machen?

Schleswig-Holstein hat seine strengen Corona-Auflagen für Einreisende aus inländischen Risikogebieten gelockert. Wer als Tourist aus einem Risikogebiet in den Norden kommen will, muss bei Ankunft in einem Hotel oder einer Ferienwohnung einen maximal 48 Stunden alten negativen Coronatest vorlegen.

Der entscheidende Schwellenwert für behördliche Eingriffe sind 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Region. Anhand dieses Werts stuft die Bundesregierung auch andere Staaten als Risikogebiete für deutsche Urlauber ein. Im Inland haben Bund und Länder vereinbart, dass ab dieser Marke in "besonders betroffenen Gebiete" örtliche Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Bei 35 liegt ein Vorwarnwert.

Corona-Hotspot Berlin : Dürfen Berliner in Schleswig-Holstein ihren Urlaub verbringen?

Nach bisherigem Stand könnten mit der Kieler Neuregelung die Berliner in den Herbstferien von diesem Wochenende an nach Schleswig-Holstein kommen. Allerdings droht die Hauptstadt absehbar auch insgesamt den Schwellenwert zu überschreiten.

Die Kieler Regierung stuft die Regionen mit einem Inzidenzwert ab 50 nicht automatisch als Risikogebiet ein. Sie prüft im Einzelfall, ob das Infektionsgeschehen auf ein singuläres Ereignis zurückgeht oder das Virus breiter zirkuliert, wie Minister Garg erläuterte. So werde auch im aktuellen Fall Bremen verfahren.

Welche Kreise und Städte in Deutschland sind als Risikogebiet eingestuft?

Derzeit gelten Bremen, der Landkreis Vechta, die kreisfreie Stadt Hamm, der Märkischer Kreis und der Landkreis Esslingen als innerdeutsches Risikogebiet. In diesen Kreisen und Bezirken übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 50. Das bedeutet, hier traten innerhalb der vergangenen sieben Tage mehr als 50 Covid-19-Fälle je 100 000 Einwohner auf.

Welche Regeln gelten für Familienbesuche und Dienstreisen?

Von den Corona-Auflagen für Einreisende aus inländischen Risikogebieten ausgenommen sind Familienbesuche und Pendelverkehre zu beruflichen Zwecken. Die bisherige generelle 14-tägige Quarantänepflicht entfällt.

Wie sind die Abstandsregeln in Schleswig-Holstein ?

Wie in den meisten anderen Bundesländern gilt auch in Schleswig-Holstein das Abstandsgebot von 1,5 Metern. Nicht täuschen lassen sollten sich Touristen von dem Wort Gebot, denn die suggerierte Freiwilligkeit trügt. Ein Gebot hat dieselbe Gültigkeit wie ein Verbot.

Wie sind die Regeln in Restaurants ?

Restaurants und Bars haben geöffnet. Allerdings müssen Gäste ihre Kontaktdaten angeben und manche Lokale schreiben das Tragen einer Maske beim Betreten des Restaurants und dem Gang auf die Toilette vor. Ein Mindesabstand zwischen den Tischen ist einzuhalten.

Sind Ausflüge in Freizeitparks möglich?

Freizeitparks und Schwimmbäder-/Schwimmhallen haben seit den Sommerferien 2020 in Schleswig-Holstein wieder geöffnet.

Wo gilt in Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht?

In bestimmten Bereichen wie Geschäften oder im Öffentlichem Nahverkehr müssen weiter Masken getragen werden. Möglich sind dabei auch Alltagsmasken oder Schlauchschals, aber keine Masken mit Ausatem-Ventil, da diese nicht geeignet seien, die Personen der Umgebung zu schützen.

Kann ich in Schleswig-Holstein Ausflüge mit Bussen und Schiffen machen?

Ausflüge mit Reisebussen, Ausflugsschiffen und Fördedampfern sind möglich. Allerdings muss auch hier eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Ist eine Ausflug nach Dänemark möglich?

Ein kurzer Ausflug zum Hot-Dog oder Softeis-Essen nach Dänemark ist ohne weiteres möglich. Die Grenzen sind geöffnet. Zu beachten ist: Nach derzeitigem Stand zählt die Region Hovedstaden einschließlich Kopenhagen und der Insel Bornholm als Risikogebiet.

Wie sieht es mit Strandbesuchen aus?

Damit die Abstandsvorgaben eingehalten werden können, achten die Kreise und Kommunen darauf, dass es an den Stränden nicht zu voll wird. In diesem Fall können und müssen Strände für Tagesgäste geschlossen werden. In den Sommerferien war dies an einigen Tagen der Fall - in den Herbstferien ist eine Strandschließung wohl eher nicht zu befürchten.

Welche Länder außerhalb von Deutschland sind Risikogebiete ?

Nach derzeitigem Stand sind das die Region Hovedstaden einschließlich Kopenhagen und der Insel Bornholm in Dänemark, die Niederlande (ohne Zeeland und Limburg), Tschechien, Belgien, Spanien, Luxemburg und die Türkei. Außerdem der Großraum Lissabon in Portugal, Wien, Teile von Tirol und dem Vorarlberg in Österreich, die Region Dublin in Irland sowie große Teile von Kroatien, Frankreich, Großbritannien und Nordirland.

Was ist bei Rückkehr aus einem Risikogebiet zu beachten?

Reiserückkehrer aus einem nichtdeutschen Risikogebiet müssen sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich dort in Quarantäne absondern. Sie müssen das örtliche Gesundheitsamt über die Reise informieren, einen Corona-Test machen lassen und dürfen während der Quarantäne keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht zum Hausstand gehören. Die 14-tägige Quarantäne kann verkürzt werden. Dazu müssen dem Gesundheitsamt zwei negative Corona-Tests vorgelegt werden, zwischen denen ein Abstand von mindestens fünf Tagen liegt. Verstöße gegen die Schutzmaßnahmen können Bußgelder zur Folge haben, Behörden können die Umsetzung der Schutzmaßnahmen kontrollieren.

