Kiel

Wenn ich aus Dänemark zurück nach Schleswig-Holstein komme, aber nicht in einem ausgewiesenen Risikogebiet Urlaub gemacht habe, muss ich mich anschließend auch beim Gesundheitsamt melden, einen Test machen und in Quarantäne?

Nein, diese Corona-Auflagen gelten nur für Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Aktuell ist in Dänemark nur die Region Hovedstaden als Risikogebiet eingestuft, zu der Kopenhagen samt Umland und auch die Insel Bornholm gehören. Für die Rückkehr aus allen anderen Gebieten Dänemarks gelten zurzeit keine Auflagen.

Anzeige

Ich erwarte bald Gäste aus Kopenhagen. Ist dies ohne Probleme möglich oder werden von ihnen auch Test und Quarantäne verlangt?

Alle, die aus einem ausländischen Risikogebiet nach Schleswig-Holstein kommen, unterliegen der Testpflicht. Die Personen müssen sich direkt in Quarantäne begeben, bei der zuständigen Gesundheitsbehörde melden und die Aufenthaltsadresse angeben. Das gilt unabhängig von Staatsbürgerschaft und Wohnort – auch für die Gäste aus Kopenhagen.

Ich fahre mit meiner Familie für die Herbstferien zuerst für zwei Tage – von Freitag früh bis Sonnabendabend – nach Kopenhagen und dann eine Woche in ein Ferienhaus auf Fünen. Müssen wir bei der Rückkehr alle testen lassen und in Quarantäne?

Nein, Sie haben Glück. Die dänische Insel Fünen ist nicht als Risikogebiet eingestuft, sondern nur die Region Hovedstaden, also vor allem Kopenhagen/ Bornholm. Sie besuchen zwar Kopenhagen, fallen aber unter die Sonderregelung: Wer sich weniger als 48 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten hat, fällt nicht unter die Quarantäne- und Testpflicht.

Wenn ich in eine Urlaubsregion reise, die erst nach meinen ersten Urlaubstagen zum Risikogebiet wird und ich sofort wieder abreise: Falle ich dann nicht unter die Ausnahmeregelung und muss nicht in Quarantäne? Ich war dann ja weniger als 48 Stunden im Risikogebiet.

Nein, leider greift die Ausnahmeregelung in diesem Fall nicht, wie das Gesundheitsministerium in Kiel auf Anfrage erklärt: Das Infektionsgeschehen in einer Region ändert sich nicht schlagartig, sondern ist Folge einer längeren Entwicklung. Deshalb ist es so geregelt, dass der Tag der Einreise nach Schleswig-Holstein entscheidend ist: Ist das Gebiet, aus dem Sie kommen, an diesem Tag ein Risikogebiet, dann gilt für Sie die Test- und Quarantänepflicht.

Warum muss ich nach meinem Spanien-Urlaub zwei Tests machen lassen, um die Quarantäne zu beenden? Meine Tochter aus Köln musste nur einen Test vorlegen, als sie aus einem Risikogebiet zurückkam. Weil sie den Test schon dort kurz vor dem Rückflug machen ließ, musste sie in Deutschland gar nicht mehr in Quarantäne.

Ausschlaggebend sind die Bestimmungen in der jeweiligen Landesverordnung – und die sind in Schleswig-Holstein strenger als in den meisten anderen Bundesländern: Ein PCR-Test ist aktuell überall Pflicht. Dieser Test kann schon im Reiseland gemacht werden, das Ergebnis darf bei der Einreise aber nicht älter als 48 Stunden sein und muss in englischer oder deutscher Sprache vorliegen.

In Schleswig-Holstein ist aber noch ein zweiter Test (frühestens fünf Tage später) vorgeschrieben, denn durch die Inkubationszeit lassen sich Infektionen so sehr viel sicherer aufspüren als bei einem einmaligen frühen Test. Deshalb wird nun überlegt, bundesweit die Vorgaben zu ändern: Danach soll ab Mitte Oktober nur noch ein Test notwendig sein, um die Quarantäne vorzeitig zu beenden. Dieser Test soll dann aber frühestens fünf Tage nach Einreise stattfinden.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Ich möchte in den Herbstferien mit dem Auto über Dänemark nach Schweden fahren. Ich habe in Südschweden ein Ferienhaus. Muss ich nach derzeitiger Lage nach der Durchfahrt durch Dänemark in Schweden beziehungsweise nach der Rückkehr in Deutschland in Quarantäne?

Nein, die Test- und Quarantänepflicht in Deutschland gilt nicht, wenn man ein Risikogebiet direkt im Transit durchquert hat. Auch von dänischer Seite ist die Einreise und Durchreise aktuell kein Problem: Dänemark hat Deutschland und Schweden als „offen“ klassifiziert. Das gilt zunächst bis einschließlich 2. Oktober. Bisher zeichnet sich auch danach keine Änderung ab.

Wer nur auf direkten Weg durch Dänemark fahren will, kann dies aber laut Auswärtigem Amt auch, wenn das Heimatland nicht als „offen“ klassifiziert ist: „Personen mit Wohnsitz in einem als epidemiologisch nicht sicher eingestuften Land wird die Durchreise erlaubt, wenn sie im Zielland Urlaub machen oder einen triftigen Grund für die Reise haben. Entsprechende Nachweise müssen vorgelegt werden.“ Solch ein triftiger Grund kann auch – bei der Rückreise aus Schweden – der Wohnsitz in Deutschland sein. Auch die Einreise nach Schweden ist zurzeit kein Problem. Die regionalen Infektionsschwerpunkte liegen zwar im Südwesten Schwedens in den Regionen Halland, Västra Götaland und Skåne. Doch das Infektionsgeschehen liegt dort deutlich unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den jüngsten sieben Tagen – es droht dort also keine Einstufung als Risikogebiet.

Wir wollen in den Herbstferien mit dem Wohnmobil ins Vinschgau ( Italien) fahren. Dazu müssen wir durch Tirol fahren. Können wir das, auch wenn wir nicht anhalten und im Transit Tirol durchfahren?

Das ist weder von österreichischer noch von deutscher Seite ein Problem: Österreich erlaubt Reisenden aus Deutschland und Italien aktuell ohne Auflagen die Einreise und Durchreise. Wer nach dem direkten Transit durch ein österreichisches Risikogebiet – aktuell sind das Tirol, Wien und Vorarlberg – nach Deutschland einreist, muss keinen Test machen und auch nicht in Quarantäne. Damit es in Österreich keine böse Überraschung gibt, sollte man sich kurz vor Einreise oder Transit hier über den aktuellen Stand informieren.

Ich habe demnächst beruflich in Wien, also einem Risikogebiet, zu tun. Gilt bei der Rückkehr nach Kiel auch für mich die Quarantäne- und Testpflicht?

Ja, wenn Sie mindestens 48 Stunden im Risikogebiet waren. Nein, wenn Ihr Aufenthalt dort kürzer war.

Ich arbeite zurzeit in einem Risikogebiet in den Niederlanden, muss aber demnächst für meinen Arbeitgeber nach Schleswig-Holstein. Muss ich dort erst einmal in Quarantäne?

Das kommt darauf an, wie lange Sie bei uns im Land bleiben: Wer täglich oder für bis zu 48 Stunden zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst nach Schleswig-Holstein einreist, ist von der Test- und Quarantänepflicht befreit.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite