Kiel

Der Auftakt hätte am 1. Dezember 2021 nicht besser sein können. Es stürmte und auf See war richtig was los. Sogar eine erste Beinahe-Havarie eines Großtankers gab es zum Einstand vor der Ostseeküste. Für den neuen Leiter des Havariekommandos war es der optimale Start in den neuen Arbeitsalltag.

Der Posten an der Spitze der in Europa einzigartigen Behörde führte für den 43-jährigen Familienvater aus der Nähe von Cuxhaven zuerst nach Schleswig-Holstein. „1998 begann ich bei der Marine. Ich habe die ganz normale Laufbahn zum Offizier mit Grundausbildung in Plön und dann auf der ,Gorch Fock’ in Kiel durchlaufen“, erzählt Renner.

Von der Luftfahrt zur Seefahrt

Anschließend ging es auf Minenjagdboote und dann zu den Marinefliegern. An der Uni der Bundeswehr in Hamburg studierte er Politikwissenschaften. Nach dem Studium folgte an der Abend-Uni die Promotion.

„Das Thema meiner Promotion war der Vergleich der maritimen Führungsstrukturen mit dem nationalen Führungszentrum Sicherheit im Luftraum in Kalkar“, erzählt er. Seit der Zeit 2012 kennt er deshalb die Aufgaben des Havariekommandos bereits sehr gut.

In der Marine war er zuletzt Kommandeur der Stützpunktgruppe auf dem Fliegerhorst in Nordholz. Der 43-jährige Marineoffizier hat jetzt in dem schwarzen Gebäude mit der Aufschrift Maritimes Sicherheitszentrum in Cuxhaven sein Büro.

Herausforderungen gibt es viele. Autotransporter voller Elektroautos, Gastanker, die Mega-Containerfrachter und die großen Windparks erfordern auch neue Konzepte bei Havarien.

Zwar sind die Techniken der Überwachung des Verkehrs bereits sehr gut. Ein Risiko bleibe aber immer. „Angst ist dabei aber ein schlechter Ratgeber. Aus meiner Zeit als Fluglotse bin ich es aber gewohnt, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel bei Luftnotlagen“, so Renner.

Hubschrauber zur Unterstützung im Zulauf

Kommt es zu einer Notlage, ist Renner innerhalb kurzer Zeit vor Ort. Sein Wohnsitz ist in der Nähe des maritimen Sicherheitszentrums in Cuxhaven.

Die Übernahme der Leitstelle in der Corona-Zeit mit all den Beschränkungen sei aber eine besondere Herausforderung. Die Behörde ist derzeit in zwei Kohorten aufgeteilt, von denen eine immer in der Leitstelle ist.

Und Ziele? Für seine Behörde will er die Arbeit seines Vorgängers Hans-Werner Monsees fortsetzen und an der Ausstattung arbeiten. „Ich möchte das Havariekommando personell und materiell weiter stärken und bei der Politik dafür werben, damit diese Einrichtung auch in Zukunft weiter schlagkräftig bleibt“, so Renner.

Eine weitere Verbesserung wird die Aufstockung der Hubschrauberkapazitäten für das Havariekommando sein. Drei neue H215 „Super Puma“ Hubschrauber stehen demnächst bei der Bundespolizei in Fuhlendorf bei Bad Bramstedt für Aufgaben des Havariekommandos.

An seinem ersten Arbeitstag als Leiter des Havariekommandos sah es so aus, als ob es vor Rügen gleich eine große Notlage geben könnte. Ein in Liberia beheimateter Rohöltanker mit 100.000 Tonnen Öl an Bord trieb stundenlang in der Zufahrt zur Kadetrinne bei Rügen.

Der Notschlepper „Baltic“ eilte zum Havaristen. Doch dann sprang nach sechs Sunden die Maschine der „Gstaad Grace“ wieder an. „So etwas kann immer passieren. Wichtig ist, dass wir vorbereitet sind“, sagt Renner. Aus Cuxhaven hatten er und sein Stab zwar einen Blick auf den Tanker.

Das Havariekommando hat seit der Aufstellung 2003 etwa 90 Großschadenslagen von der Emsmündung bis Rügen abgearbeitet. Die größten Havarien waren das Feuer der „Lisco Gloria“ vor Kiel und das Feuer der „MSC Flaminia“ im Atlantik.