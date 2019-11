Brunsbüttel

Der Abbau des stillgelegten Kernkraftwerks in Brunsbüttel ist in vollem Gange. Seit Mitte September sei ein speziell entwickelter Roboter im Einsatz, der die Komponenten unter Wasser mit einem Wasserstrahlschneider zerteilt.

Bis Anfang 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass mit der Demontage des Druckbehälters begonnen werden könne, sagte Werksleiter Markus Willicks am Donnerstag. Insgesamt dürfte der Rückbau des 1976 in Betrieb genommenen Kernkraftwerks 15 Jahre dauern. Vom Netz ist Brunsbüttel nach einer Pannenserie bereits seit 2007. Nach der Fukushima-Katastrophe von 2011 wurde es endgültig stillgelegt.

Von dpa/RND