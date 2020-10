Kiel/Schleswig

Das Verwaltungsgericht in Schleswig bestätigte am Freitag auf Anfrage den Eingang der Klage.

Der ehemalige Landespolizeidirektor Ralf Höhs soll der Ansicht sein, sein ehemaliger Dienstherr Grote habe ihn mit Äußerungen in der Öffentlichkeit herabgewürdigt und die Unschuldsvermutung untergraben. Das berichtet der " Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag". Dadurch sei sein Ruf beschädigt worden.

Höhs Anwalt, Professor Josef Konrad Rogosch, sagte KN-online, dass sein Mandant gegen das Innenministerium vorgehe, weil aus dessen Sicht Grote mit seinem Verhalten seine Fürsorgepflicht verletzt habe. Sein Mandant sei in der medialen Berichterstattung nicht gut weggekommen und habe das Bedürfnis seine Reputation wiederherzustellen.

Innenministerium bedauert Klage von Ralf Höhs

Unter anderem hatte Grote gegenüber der Presse gesagt, niemand könne mehr leugnen, dass es im Zuge der Rocker-Ermittlungen im Jahr 2010 zu Aktenmanipulation und Mobbing gekommen sei. Nachdem es in der Rocker-Affäre schwere Vorwürfe gegen die Polizeiführung im Land gegeben hatte, hatte Grote im November 2017 sowohl Höhs als auch den Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Jörg Muhlack, ihrer Posten enthoben.

„Wir bestätigen die Zustellung der Klage und bedauern dies, da wir in guten Gesprächen waren“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

War der Buß-Bericht rechtswidrig?

Zudem soll das Verwaltungsgericht klären, ob es für die Anfertigung des sogenannten Buß-Berichts an einer gesetzlichen Grundlage mangelte. Auch die Weitergabe des Berichts an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss wird problematisiert, weil darin Informationen in Personalaktenqualität enthalten seien.

Grote hatte im August 2017 den Sonderbeauftragten Klaus Buß darum gebeten, die Vorfälle innerhalb der Landespolizei zu untersuchen. Der Buß-Bericht konstatierte im Juli 2018 Missstände und Fehler in der Polizeiführung. Später wurde öffentlich, dass demnach Höhs von Muhlack ins Amt des Landespolizeidirektors gehievt wurde - trotz vorliegender Mobbing-Vorwürfe gegen die Führungskraft.