Kiel

Bei anderen Polizeibeamten sei dies nicht der Fall gewesen. Unter den Polizisten habe es "eine gewisse Spaltung gegeben". Der Zeuge gehörte auch dem Arbeitskreis Mobbing in der Polizei an.

Keine Kontrollinstanz

Ex-Landespolizeidirektor Ralf Höhs und der damalige Chef des Landeskriminalamts, Thorsten Kramer, hätten nach ihrem Dienstantritt klar gemacht, "dass zwischen sie kein Blatt Papier passt", sagte der Ex-Polizeidirektor. Zu dieser Einheit habe auch der damalige Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Jörg Muhlack, gehört. Die Verschmelzung zweier Ebenen sei aber problematisch, weil dann eine Kontrollinstanz wegfalle. Er habe manche Weichenstellung in dieser Zeit für nicht richtig gehalten, sagte der Zeuge.

Der FDP-Obmann im Ausschuss, Jan Marcus Rossa, fragte den Zeugen nach konkreten Beispielen für seine Kritik. "Sie konfrontieren uns hier mit ihren Wertungen", sagte Rossa. Im Ergebnis seien die Vorwürfe nicht untermauert.

Massive Kritik an Höhs und Muhlack

Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) hatte Höhs und Muhlack im November 2017 nach massiver Kritik an deren Führungsstil abgelöst. Einen Zusammenhang seiner Personalentscheidungen mit der Rocker-Affäre bei der Polizei bestritt Grote aber.

Der Ausschuss will mögliche Missstände in der Polizei im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Rockerkriminalität in früheren Jahren aufklären. Es geht um Vorwürfe der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, Druck "von oben" und Mobbing.

Darum geht es in der Rocker-Affäre Im Fokus der Rocker-Affäre stehen die Ermittlungen der Sonderkommission Rocker im LKA und der Staatsanwaltschaft Kiel im Jahr 2010 nach dem "Subway"-Überfall. Mitglieder der Bandidos Neumünster hatten im Januar mehrere Red Devils überfallen und zwei Männer schwer verletzt. Es kam zu zwei Verhaftungen. Im Juni 2010 meldete sich eine "langjährige vertrauensvolle Quelle" bei seinem Kontaktmann der Abteilung 5 "Verdeckte Ermittlungen" und entlastete die in Haft sitzenden Männer. Dies teilte der V-Mann-Führer den Ermittlern Axel R. und Martin H. mit. Die Beamten durften die Angaben jedoch nicht zu den Akten nehmen, weil der Informant geschützt werden sollte. Die Ermittler meldeten rechtsstaatliche Bedenken an – und sollen deshalb vom damaligen LKA-Vize Ralf Höhs und Soko-Chef Mathias E. unter Druck gesetzt worden sein. Im Mai 2017 berichtete unsere Zeitung das erste Mal über die Vorgänge. Ein knappes Jahr später setzte der Landtag einen Untersuchungsausschuss zur Rocker-Affäre ein.

Von dpa