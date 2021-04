Kiel

Der Buß-Bericht weise für ihn „gravierende inhaltliche und methodische Fehler“ auf, sagte Muhlack im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Montag. Das Papier sei für den Verfasser „eine Blamage“ und für den Auftraggeber „eine Schande“.

Ex-Innenministers Hans-Joachim Grote (CDU) hatte den Bericht 2017 auf den Weg gebracht, um die Rocker-Affäre rund um einen zurückgehaltenen Aktenvermerk nach einem Messerangriff in Neumünster 2010 und damit verbundene Mobbingvorwürfe innerhalb der Polizei aufzuklären.

Muhlack bestreitet privaten Kontakt zu Höhs vor dessen Besetzung

Mit der externen Untersuchung beauftragte er den Juristen und ehemaligen Innenminister Klaus Buß. Der attestierte der Polizeispitze nicht nur Führungsversagen, sondern kam zu der Ansicht, dass Muhlack einst Ralf Höhs trotz Mobbingverdachts unbedingt in die Position des Landespolizeidirektors hieven wollte. Die beiden sollen demnach privaten Kontakt gepflegt haben.

Das stimme nicht, sagt Muhlack. „Ich hatte vorher nicht einen einzigen privaten Kontakt mit Herrn Höhs.“ Buß habe seine Aussage darauf gegründet, dass er gehört habe, Muhlack und Höhs hätten zusammen Fußball gespielt. Dem sei nicht so. Er sei zu diesem Punkt gar nicht befragt worden. Obwohl die Ermittlung eine dienstrechtliche Untersuchung gewesen sei, habe Buß ihm sein rechtliches Gehör verweigert. Mitnichten habe er Höhs aufgrund einer Freundschaft befördert, sondern seine Auswahl ausschließlich leistungsbezogen getroffen. Der Vorwurf habe ihn „ins Mark“ getroffen.

Muhlack: "Ich war nicht genehm"

Schon bevor der Buß-Bericht im Jahr 2018 abgeschlossen war, hatte Grote sowohl Muhlack als auch Höhs im November 2017 ausgewechselt. LKA-Chef Thorsten Kramer ging kurz darauf in den Ruhestand. Als Grund für die Ablösung gab Grote unterschiedliche Vorstellungen zur künftigen Ausrichtung der Polizei an. Muhlack hält das für vorgeschoben. „Ich glaube, ich war nicht genehm.“

Dem Ex-Abteilungsleiter zufolge gab Grote ihm schon vor Amtsantritt als Minister bei einem Treffen zu verstehen, dass er aufgrund der Rocker-Affäre über personelle Veränderungen an der Spitze der Polizei nachdenke. Er habe den Minister damals gebeten, sich zunächst fachkundig zu machen. Es sei aber deutlich gewesen, dass Grote die Absicht zum Personalaustausch bereits gefasst oder den Auftrag dazu erhalten hatte. Er wolle nicht spekulieren, woher ein Auftrag gekommen sein könnte.

Grote bestritt bereits im Ausschuss, dass es eine Vorverurteilung seinerseits gegeben habe. Vielmehr habe sich im Laufe der Monate herausgestellt, dass das Führungstrio andere Vorstellungen als er hatte. Zudem sei der Informationsfluss von Polizei zu Ministerium nicht wie gewünscht abgelaufen. Das ging auch aus einem Schreiben von Innenstaatssekretär Torsten Geerdts (CDU) hervor, das Ende 2020 an Medien gelangte. Muhlack sprach von „wahrheitswidrigen Behauptungen“.

Mail soll kein Rücktrittsangebot gewesen sein

Er wehrte sich gegen Grotes Darstellung, dass er bereits im Juli 2017 in einer Mail von sich aus seinen Rücktritt angeboten habe. Hintergrund war eine Anfrage unserer Zeitung zum Verdacht, dass die Polizei mit einem Peilsender Journalisten überwacht haben könnte. Geerdts hatte Muhlack trotz einer vorherigen mündlichen Stellungnahme zu einer dienstlichen Erklärung in Schriftform aufgefordert. Er habe das als mangelndes Vertrauen ihm gegenüber gedeutet. Das habe er zum Ausdruck bringen wollen.

„Für mich war das keine Mail, in der ich meine Ablöse gewünscht habe. Das ist nichts anderes gewesen als die Bitte: Sprecht endlich mit mir“, so Muhlack. Es habe aber keine Reaktion gegeben. Höhs und Kramer hatten in ähnlichen Mails die Vertrauensfrage gestellt. Eine Absprache darüber habe es vorher nicht gegeben. Grote hatte das als „Kräftemessen“ mit ihm interpretiert.

Muhlack zufolge gab es mit ihm nie Gespräche über Pläne für eine Neuausrichtung der Polizei. Er habe Grotes Wünsche nicht gekannt. Dennoch sei er dem Minister noch helfend zur Seite gesprungen, als er auf einer Führungstagung im November 2017 seine Vorstellungen nicht kommunizieren konnte. Nach kritischen Nachfragen habe der Minister abreisen wollen. Muhlack habe dann mit Höhs ein paar Punkte für Grotes Vortrag notiert.