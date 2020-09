Kiel

Alexander Ostrowski ließ am Montagmorgen seinen Anwalt Frank-Eckhard Brand für sich im Plenarsaal des Landtages sprechen. „Es gab einen Streit im Landeskriminalamt, wie mit den Informationen eines informellen Zeugen umgegangen werden sollte“, verlas der Jurist aus der Stellungnahme seines Mandanten. Nun werde versucht, die Konflikte innerhalb der Polizei, die die Untersuchungen ausgelöst hatten, „der Staatsanwaltschaft Kiel in die Schuhe zu schieben“.

Konkret geht es um einen ausgebliebenen Aktenvermerk. Zwei Polizisten hatten nach einer Messerstecherei unter Rockern in einem „Subway“-Restaurant in Neumünster 2010 angegeben, ihr Vorgesetzter im Landeskriminalamt ( LKA) habe sie daran gehindert, entlastende Aussagen eines Informanten zu protokollieren, um einen V-Mann als Quelle zu schützen. Weil sie darauf beharrten, dass die Informationen zur Akte gelangten, schrieben sie später dennoch einen Vermerk.

Der V-Mann-Führer hatte dagegen im PUA später Ostrowski schwer belastet und ausgesagt, der Oberstaatsanwalt habe ihn damals angewiesen, die Information nicht zu den Akten zu nehmen.

Ostrowski will nichts vom Konflikt innerhalb des LKAs gewusst haben

Ostrowski schildert das anders. Zwar habe er in einem ersten Gespräch mit dem Kriminalkommissar die Entscheidung gebilligt, dass die Information nicht zu den Akten genommen werde. Nicht aber, weil er eine Abwägung zwischen Quellenschutz und Aktenvollständigkeit vorgenommen habe, sondern weil er die Information schlicht als "nicht erheblich" und "belanglos" eingestuft habe. Obgleich die beiden Ermittler den Hinweis später noch verschriftlichten, hätten die vagen Vermerke ja auch keine Rolle im Prozess vor dem Landgericht Kiel gespielt.

Ihm sei aber zunächst weder etwas von dem schwelenden Konflikt innerhalb des LKAs bekannt gewesen, noch habe er über die Identität des Informanten Bescheid gewusst. Man habe ihn offenbar als "Streitschlichter" nutzen wollen, um den eigenen Meinungen mehr Gewicht zu geben.

Rossa sieht Ausgangspunkt für Irrungen und Wirrungen bei Staatsanwaltschaft

Der FDP-Obmann im Ausschuss, Jan Marcus Rossa, hatte am Freitag gesagt, er sehe Fehler bei der Staatsanwaltschaft. „Die Entscheidung des Oberstaatsanwalts hat die ganzen Irrungen und Wirrungen ausgelöst, die es daraufhin in der Landespolizei gegeben hat“, so Rossa. Dem widersprach Brand für seinen Mandanten im PUA.

Rossa kritisierte in der Sitzung, dass die verlesene Stellungnahme von Ostrowski einem Schreiben seines Anwalts vom 24. August widerspreche. Brand wies zwar darauf hin, dass er erst ab September Akteneinsicht gehabt habe, er könne aber auf Anhieb keinen Widerspruch erkennen. Der Ausschuss will Ostrowski Mitte Dezember noch einmal ausführlich vernehmen. Ihm war im Herbst 2019 der Betroffenheitsstatus zugebilligt worden.