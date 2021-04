Kiel

„Im Haus war ,Führung durch Erschrecken’ ein geflügeltes Wort“, sagte der damalige Personalrat Heino K. am Montag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Rocker-Affäre. Höhs leitete im Jahr 2020 die Abteilung 2 der Landeskriminalamts (LKA), als sich dort der Konflikt über einen ausgebliebenen Aktenvermerk hochschaukelte.

Die zwei Soko-Beamten Axel R. und Martin H. hatten nach einer Messerstecherei unter Rockern in einem „Subway“-Restaurant in Neumünster angegeben, ein Vorgesetzter habe sie daran gehindert, entlastende Aussagen eines Informanten zu protokollieren, um einen V-Mann als Quelle zu schützen. Nachdem sie sich dennoch für eine Dokumentation in der Akte eingesetzt hatten, seien sie intern angefeindet worden. Höhs warfen sie in diesem Zusammenhang Mobbing vor.

"Misskredit" und "Druck": Personalrat warnte vor möglichen Konsequenzen

Mehrfach führte K. seinen Darstellungen zufolge längere Gespräche mit H. zur Problematik. Er habe den Ermittler dabei in dessen Ansinnen unterstützt, sich für den Aktenvermerk starkzumachen, weil er ihn im Recht sah. Sein Bewusstsein sei von seiner eigenen Arbeit im Bereich Wirtschaftskriminalität und Korruption geprägt gewesen, dass die Führung von Akten sauber verlaufen müsse, weil sonst ganze Verfahren platzen könnten.

Als Personalrat habe er H. aber zugleich davor gewarnt, dass er durch das Pochen auf den Vermerk bei seinen Vorgesetzten in „Misskredit“ und „im täglichen Dienst unter Druck“ geraten könnte. „Ich kannte die Konstellation in der Abteilung 2 und die Art des Führungsstils. Deshalb habe ich geahnt, dass das zu Spannungen führen würde.“

Als Beispiel für die angespannte Lage im LKA nannte er die Radikalität des Vorgehens gegen eine vermeintliche Maulwürfin trotz dünner Beweislage. „Das schlug im Haus Wellen.“ Die Beamtin war unter Verdacht geraten, Daten an Rocker weitergegeben zu haben, was sich später nicht bestätigte.

Zeuge: Höhs griff stark ins Ermittlungsverfahren ein

Höhs habe seinem Empfinden nach damals ein starkes Augenmerk auf die „Soko Rocker“ gehabt und alles, was damit zu tun hatte, an sich gezogen. „Dass Herr Höhs außerordentlich stark persönlich in Ermittlungsverfahren eingriff, fand ich erstaunlich“, so der Ex-Personalrat. Er habe es zuvor nie erlebt, dass ein Abteilungsleiter das in diesem Maße getan habe.

Aus diesem Grund habe Höhs wohl die nötige Distanz gefehlt, um deeskalierend im Konflikt zwischen H., R. und ihrem Vorgesetzten zu wirken. „Er war selbst schon Teil des Konflikts.“

Versetzung und Antrag auf ärztliche Untersuchung waren in Ordnung

Sowohl die Versetzung von H. als auch einen Antrag zur Überprüfung von dessen Arbeitsfähigkeit wertete der Zeuge aber nicht wie der betroffene Beamte als Mobbing. Eine Umsetzung innerhalb des Hauses sei gang und gäbe und eine „milde Maßnahme“, um einen Konflikt im Team aufzulösen.

H. sei über Monate krankgeschrieben gewesen. Dass in diesem Fall eine Dienstfähigkeit mehrfach geprüft werde, sei ein „normaler Vorgang“.

Zudem befragte der Ausschuss am Montag einen Mitarbeiter aus dem Innenministerium sowie einen Kriminalbeamten.