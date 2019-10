Umstrittener Polizei-Pastor soll im Amt bleiben

Kiel

„Es gibt keinen Anlass, allein aufgrund der Forderungen einer Gewerkschaft die Arbeit und die Person des Polizeipastors infrage zu stellen“, sagt Nordkirchen-Sprecher Peter Schulze.

Volker S. hatte während der Amtseinführung des Kieler Polizeichefs eine Whatsapp-Unterhaltung zwischen dem Vize-Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Thomas Nommensen, und einem Reporter der Kieler Nachrichten heimlich mitgelesen. Weil ihm der Austausch mit Emojis auffiel und er einen hämischen Kommentar Nommensens über den Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Torsten Holleck, erkannt zu haben glaubte, wandte er sich später mit seiner Beobachtung an die Polizeiführung. Die lud den Pastor vor. Dessen Zeugenaussage untermauerte nach Ansicht der Ermittler den Verdacht, dass der Gewerkschafter Informationen an die Presse weitergab, und war ein Auslöser für die umstrittene Durchsuchung von Nommensens Büro und Privatwohnung. Tatvorwurf: Geheimnisverrat.

DPolG-Bundesleitung äußert Unverständnis

Die DPolG-Bundesleitung und die Vorsitzenden der Landesverbände sprechen von einem „ungeheuerlichen Vorgang“ und forderten eine sofortige Suspendierung des Pastors. Polizeiseelsorger hätten seit Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf in der Polizei, viele Beamten tauschten sich offen mit ihnen aus. „In der Mitarbeiterschaft – unabhängig von Gewerkschaftszugehörigkeit – herrscht großes Unverständnis über das Handeln des Pastors“, sagt DPolG-Landeschef Torsten Gronau. „Es gibt Misstrauen, ob er noch die Person sein kann, der man sich anvertrauen will, und die eine Aufgabe erfüllen kann, die mit Verschwiegenheit zusammenhängt.“ Auch auf KN-online meldeten sich Leser, die die Aktion des Pastors scharf kritisierten. Wer fremde Nachrichten mitlese und dann die Beobachtung weitertrage, mache keine Werbung für sich als Vertrauensperson.

Lesen Sie auch: Ermittler hatten Journalisten im Visier

Die Nordkirche hatte dagegen betont, dass es sich um keine Situation gehandelt habe, die in den Bereich des Seelsorgegeheimnisses fällt. Dazu heißt es im Kirchengesetz: „Jede Person, die sich in einem Seelsorgegespräch einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger anvertraut, muss darauf vertrauen können, dass daraus ohne ihren Willen keine Inhalte Dritten bekannt werden.“

Bei der Nordkirche seien nur vereinzelte Reaktionen eingetroffen, hieß es. „Weit überwiegend“ würden die Menschen in der Nordkirche und auch die Polizeibeamten die Haltung des Pastors schätzen, allen Mitgliedern der Landespolizei „als kritischer Partner und verlässlicher Seelsorger zur Verfügung zu stehen“, so Schulze. Worte wie „Bespitzelung“ oder „Denunziantentum“ seien nur in einer einzigen und sehr emotionalen Mail gefallen.

Mögliche Konflikte innerhalb der Mitarbeiterschaft

Wenn die Nordkirche sich dazu entscheide, Volker S. weiter als Seelsorger einzusetzen, werde das zu längerfristigen Konflikten innerhalb der Mitarbeiterschaft führen, prognostiziert dagegen Gronau. Die Kirche habe nicht den notwendigen Mut, um sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Ein bilaterales Gespräch zwischen Landesbischöfin und Gewerkschaft habe es bislang nicht gegeben. Eine Einladung des verantwortlichen Kirchendezernenten zu einem runden Tisch, an dem auch der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Torsten Jäger, und Stephan Nietz vom Bund Deutscher Kriminalbeamter sitzen sollten, hatte Gronau abgelehnt. Mit Jäger hatte sich Volker S. nach seiner Beobachtung ausgetauscht; der GdP-Chef soll ihn nach Aussage von S. in der Annahme bestärkt haben, dass Nommensen Journalisten mit Informationen versorge. Nietz sei als Vize-Chef des LKA für deren Ermittlungen verantwortlich. „Ein Gespräch in dieser Konstellation war deswegen für uns nicht vorstellbar“, so Gronau. Er sei aber nach wie vor offen für ein Gespräch mit der Kirche.

Weitere Nachrichten zur Rocker-Affäre lesen Sie hier.