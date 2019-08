Ein Dreivierteljahr war die Flüchtlingsunterkunft in Rendsburg geschlossen, aktuell leben knapp 500 Menschen in der Landesunterkunft (LUK) in der ehemaligen Feldwebel-Schmid-Kaserne. Und in Rendsburg haben die Verantwortlichen von Anfang an versucht, Fehler und Probleme wie in Boostedt zu vermeiden.