Kiel

Vor eineinhalb Wochen hatte KN-online über den Fall des jungen Mannes berichtet. 2015 war er aus Afghanistan geflohen. Zwar war er erstmals in Bayern von der Bundespolizei registriert worden. Da der damals 14-Jährige aber weiter nach Norwegen zu Bekannten geflüchtet war, stellte der Jugendliche formal dort seinen ersten Asylantrag, der 2018 abgelehnt wurde. Aus Angst, in seine Heimat abgeschoben zu werden, flüchtete der Afghane erneut. Dem homosexuellen Mann droht in seiner Heimat der Tod. Der Weg führte zurück nach Deutschland. Hier wurde sein Antrag auf Asyl allerdings abgelehnt und eine Rückführung nach Norwegen angeordnet. Um der Ausweisung zu entgehen, suchte Rohullah im Februar dieses Jahres Schutz im Kirchenasyl. Seither lebt er in einer Ein-Zimmer-Wohnung der Emmaus-Gemeinde in Kiel.

Kiel: Innenminister will humane Lösung

Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) berührte der Fall sehr. Da das Land bei sogenannten Dublin-Fällen keine Entscheidungsgewalt hat, rief er das zuständige Bamf an und bat darum, den Fall noch einmal zu prüfen. Vergeblich, wie der Minister jetzt irritiert feststellen muss. „Ich bedaure die Entscheidung des Bundesamtes sehr und hatte mir aufgrund unserer umfangreichen, qualifizierten Erläuterungen in diesem besonderen Fall ein anderes Ergebnis erhofft“, sagt Grote. Verständnis hat er für das Bamf nicht: „Hier wäre eine Einzelfall-Lösung angemessen gewesen“, kritisiert der Innenminister.

Das Bamf wollte sich aus „datenschutzrechtlichen Gründen“ gegenüber KN-online nicht äußern.

Flüchtlingsbeauftragter ist schockiert

Der Flüchtlingsbeauftragte des Landes, Stefan Schmidt, reagiert mit Entsetzen auf die Bamf-Entscheidung: „Es macht mich sprachlos, dass beim Bundesamt selbst das Wort eines Innenministers nichts mehr zu zählen scheint“, sagt Schmidt.

Die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche dankte Grote zwar für seinen Einsatz, „leider deckt sich die erneute ablehnende Entscheidung des Bamf mit dem, was wir in vielen Kirchenasylfällen erleben“, so Dietlind Jochims. Es sei keine Bereitschaft mehr erkennbar, unzumutbare Härten sowie drohende Gefährdungen zu berücksichtigen.

FDP nennt Bamf-Entscheidung unverantwortlich

„Die Entscheidung des Bamf ist unverantwortlich, wenn die Behörde nicht ausschließen kann, dass Rohullah trotz seiner Homosexualität nach Afghanistan abgeschoben wird“, kritisiert Jan Marcus Rossa. Für den FDP-Politiker kann die Entscheidung des Bundesamts nur damit gerechtfertigt werden, dass das Bamf mit den norwegischen Behörden im Vorfeld geklärt habe, dass Rohullah nicht abgeschoben wird. Die Grünen drängen auf eine schnelle Reform des Dublin-Abkommens.

Grote will direkt mit Seehofer reden

Innenminister Hans-Joachim Grote will die Entscheidung des Bamf nicht hinnehmen und hat den Fall trotz seines Sommerurlaubs zur Chefsache erklärt. Montagabend kündigte er gegenüber KN-online an, jetzt direkt mit Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) und Bamf-Chef Hans-Eckhard Sommer über eine Lösung für Rohullah sprechen zu wollen.

