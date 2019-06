Eine Frau war am Montag stundenlang in der Gewalt eines Geiselnehmers in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Am Abend griffen Spezialkräfte der Polizei zu und befreiten die Frau. Der mutmaßliche Täter wurde leicht verletzt. Wir zeigen Bilder vom Einsatz in einer Bildergalerie.