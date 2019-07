Flensburg

Am Montagnachmittag flüchtete ein 46-jähriger Mann mit seinem Motorroller vor der Polizei. Er stand nach Polizeiangaben unter Drogeneinfluss und versuchte einen Beamten umzufahren. Er gefährdete weitere Passanten, hatte keine Fahrerlaubnis und leistete Widerstand.

Gegen 17:30 Uhr wollten zwei Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres in der Angelburger Straße in Flensburg einen Rollerfahrer kontrollieren. Die uniformierten Beamten waren in einem zivilen Wagen unterwegs und gaben dem Fahrer deutliche Haltezeichen.

Nachdem ein Beamter aus dem Wagen ausgestiegen war, wendete der Rollerfahrer und fuhr die Angelburger Straße in Richtung Hafermarkt zurück. Dabei mussten mehrere Passanten zur Seite springen.

Polizisten retteten sich in Flensburg mit Hechtsprung

Der Roller fuhr in den Johanneskirchhof und wurde von dem Dienstwagen verfolgt. Anschließend wollte der 46-Jährige durch die Süderfischerstraße zurück auf die Angelburger Straße fahren. Dort befand sich der bereits aus dem Zivilwagen ausgestiegene Beamte und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Der Mann fuhr jedoch direkt auf den Beamten zu, der sich nur durch einen Hechtsprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten konnte. Dabei wurde er leicht am Bein verletzt.

Unterdessen wurde der flüchtende Rollerfahrer von einem Passanten aufgehalten, der ihm im Vorbeifahren mit seinem Rucksack schlug. Der Rollerfahrer verlor daraufhin die Kontrolle, fuhr gegen eine Hauswand und stürzte. Zwei weitere Polizisten, die in ihrer Freizeit unterwegs waren und zufällig in die Situation gerieten, nahmen den Mann daraufhin fest. Dieser wehrte sich dagegen und leistete Widerstand. Verletzt wurde niemand.

Der 46-jähriger Beschuldigte fuhr unter dem Einfluss von Drogen und führte zudem illegale Betäubungsmittel mit sich. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wird sich nun wegen verschiedener Straftaten verantworten müssen, so die Polizei am Dienstag.

