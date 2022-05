Natur in Schleswig-Holstein - „Rote Liste“: So steht es um den Bestand der Schmetterlinge in SH

44 Prozent der Großschmetterlinge in Schleswig-Holstein sind vom Aussterben bedroht. Die dritte „Rote Liste“ der Großschmetterlinge in Schleswig-Holstein nennt auch fünf Arten als neu ausgestorben. Was die Gründe dafür sind und was dagegen getan werden kann.