Kiel

Ende Januar knipste die Deutsche-Bank-Tochter Postbank in ihrer Filiale Karlstal in Kiel-Gaarden das Licht aus. Das an sich kann Kohls verstehen, schließlich soll die marode 70er-Jahre-Immobilie, in der die Bank Mieter war, abgerissen werden.

Was Kohls und viele andere Postbankkunden aber sauer macht: Es wird keinen Ersatz geben. Das Institut zieht sich zurück vom strukturell ohnehin schon benachteiligten Kieler Ostufer. Wer am Automaten eine Überweisung erledigen oder Kontoauszüge ausdrucken möchte, muss sich schon auf den Weg in die Andreas-Gayk-Straße in der Innenstadt machen. „Das ist unverfroren“, sagt Kohls.

Auch der Seniorenbeirat meldete sich zu Wort: Die angebotene Ausweichfiliale sei für ältere Menschen ungeeignet. Dort gebe es nur kleine Räume, außerdem lange Kundenschlangen bis auf den Gehweg. Zudem sei die Filiale nicht barrierefrei. Seniorengerechte Parkplätze? Ebenfalls Fehlanzeige.

Postbank verweist auf Wirtschaftlichkeit

Die Begründung der Postbank deckt sich mit der Filialausdünnungsrethorik anderer Banken: Das Nutzungsverhalten der Kunden habe sich geändert, die Kundenfrequenzen seien massiv gesunken, und im Übrigen sei man doch auf vielen Kanälen für die Kunden erreichbar – und das völlig unabhängig von den eingeschränkten Geschäftszeiten einer klassischen Filiale. „Wir überprüfen kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten“, sagt ein Postbank-Sprecher.

Diesem Prinzip folgend, hat die Postbank in den vergangenen fünf Jahren ihr bundesweites Netz um ein Fünftel zurechtgestutzt: von gut 1000 auf etwa 800 Filialen. Zahlen für Schleswig-Holstein will man nicht preisgeben. Die Zeichen stehen auf weitere Ausdünnung: Man werde auch künftig das Filialnetz anpassen, wo es aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll sei, so der Sprecher.

47 von 237 personenbesetzten Bankfilialen wurden geschlossen

Mit dieser Marschrichtung steht die Postbank nicht allein. Eine Umfrage dieser Zeitung bei 13 Instituten zeigt: Seit 2016 haben die Banken in der Region Kiel, in Neumünster sowie in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein und Segeberg 47 von 237 personenbesetzten Filialen geschlossen – ein Minus von fast 20 Prozent.

Diese Filialen wurden in Schleswig-Holstein geschlossen bzw. in SB-Filialen umgewandelt

Getroffen hat es auch Osdorf im Dänischen Wohld: 2010 hatte dort die Eckernförder Bank dichtgemacht, und mit Hinweis auf schrumpfende Kundenzahlen sowie mangelnde Wirtschaftlichkeit zog 2016 die Förde Sparkasse die Reißleine in der 2500-Seelen-Kommune – nicht einmal ein Geldautomat blieb zurück.

Groß war seinerzeit die Entrüstung von Kommunalpolitik und Bevölkerung – zumal die Sparkasse erst ein Jahr zuvor zum 50-jährigen Bestehen der Filiale ein Bekenntnis zum Standort abgegeben hatte. Doch aus der anfänglichen Empörung – so beschreibt es heute Bürgermeister Helge Kohrt (SPD) – sei ein gewisser Pragmatismus entstanden: „Natürlich war die Schließung bitter, vor allem für ältere Menschen“, sagt der SPD-Mann.

Doch inzwischen habe man sich weitgehend arrangiert und Lösungen gefunden, um mit dem Strukturwandel umzugehen. Als Beispiel nennt Kohrt Zuschüsse für Seniorentaxis bei Fahrten zur nächsten Filiale und einen neuen SB-Standort beider Regionalbanken im benachbarten Gettorfer Gewerbegebiet. Und beim Schlachter oder Bäcker kann man inzwischen auch mit Karte bezahlen.

Vier-Personen-Filiale kostet locker 800.000 Euro im Jahr

Wirklich böse sein kann man den Banken allerdings kaum. Schließlich kostet eine Vier-Personen-Filiale locker 800.000 Euro im Jahr – viel Geld, wenn kaum noch Kunden vorbeischauen.

„Wir schauen uns regelmäßig eine Vielzahl verschiedener Faktoren an“, sagt Sparkassen-Sprecher André Santen. Dazu gehöre die Auslastung der SB-Geräte, die Entfernung zur nächsten Filiale oder die Entwicklung eines Ortes insgesamt. Und diese Betrachtung könne durchaus dazu führen, dass auch neue Filialen entstünden.

Als Beispiel nennt er Kiel-Neumeimersdorf, einen Ortsteil, der zunehmend an Attraktivität gewinnt. Dies habe sich auch an der Nutzung der „Mobilen Filiale“ gezeigt – der rote Sparkassen-Truck hatte Neumeimersdorf zweimal wöchentlich angesteuert. Inzwischen ist die Förde Sparkasse mit einer personenbesetzten Filiale vor Ort – und die, so Santen, werde auch „stark frequentiert“.

Devise der Banken in Schleswig-Holstein: Beratung bündeln, wo es sich lohnt

Ähnlich argumentieren die Genossenschaftsbanken. Beratungskompetenz dort bündeln, wo es sich lohnt, heißt die Devise. So plant die Kieler Volksbank aktuell, die Filiale Schönkirchen mit dem Standort Dietrichsdorf zusammenzulegen.

Für den Postbankkunden Hans-Jürgen Kohls steht fest: Er will sich nicht abfinden mit der Ostufer-Aufgabe seiner Bank. In einem Brief an die Regionalleitung in Hamburg hat er seinem Unmut Luft gemacht. Eine recht freundliche Antwort hat er auch schon – aus München. Immerhin: Die Kontoauszüge will man ihm künftig zuschicken.