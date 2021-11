Kiel

Offiziell gibt es keine Zahlen, aber hinter vorgehaltener Hand reden Klinikärzte Klartext: Zweidrittel der Patienten, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen, haben einen Migrationshintergrund. Die SPD-Landtagsfraktion will über die Hintergründe von Hospitalisierung in der kommenden Woche im Sozialausschuss sprechen und hat die Landesregierung um eine Einschätzung gebeten.

Ionut Dragoi weiß, wovon er spricht. „Ich war selbst von Covid-19 betroffen und lag im September zwei Wochen lang auf der Intensivstation“, berichtet der für Schleswig-Holstein zuständige Priester der rumänisch-orthodoxen Kirche. Sie zählt im Norden rund 5000 Mitglieder. Der Theologe ruft inzwischen deutlich zum Impfen auf, doch das sei unter seinen Landsleuten nicht immer einfach. Besonders in osteuropäischen Ländern, in denen die orthodoxe Kirche großen Einfluss hat, würden Impfungen gegen das Coronavirus in der Bevölkerung häufig abgelehnt. In Rumänien etwa ist nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung geimpft. „Auch in unserer Gemeinde gibt es in dieser Frage eine Spaltung“, stellt Dragoi fest. Immerhin sei angesichts der angespannten Situation in den Krankenhäusern der Heimat ein Wandel festzustellen. „Die Gegner verstehen langsam, dass sie einen Fehler machen.“ Der Priester schätzt, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Gemeindemitglieder in Schleswig-Holstein einen Corona-Schutz hat – was aber auch daran liege, dass viele Anhänger der orthodoxen Kirche in Deutschland liberaler seien als in Rumänien.

Fraktionen sehen noch Luft nach oben

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums verweist darauf, dass die Landesregierung gezielt Gruppen mit verschiedenen kulturellen und sprachlichen Hintergründen anspreche – auch mit Unterstützung von Meinungsbildnern aus anderen Kulturkreisen. Dazu nutze man die sozialen Medien ebenso wie direkte Anschreiben.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fraktionen im Landeshaus sehen allerdings noch Luft nach oben. „Wir müssen alle Menschen erreichen und sie von der Impfung überzeugen, damit schwere Covid-Verläufe verhindert werden“, sagt SPD-Fraktionsvize Birte Pauls und fordert eine passgenauere Ansprache und Werbung für das Impfen. „Im Frühjahr hatten wir schon angeregt, dass die Landesregierung verstärkt auf Kooperationen mit jungen Werbeträgern oder auch Influencern setzen könnte. Es braucht auch weiterhin die direkte Ansprache in den Quartieren vor Ort und der verschiedenen Kulturen.“

CDU-Abgeordnete Ostmeier: Mangel an niedrigschwelliger Information

Das bewertet man in den anderen Fraktionen ähnlich. „Aufklärungsarbeit ist nicht zwangsläufig gleich Überzeugungsarbeit“, sagt Dennys Bornhöft (FDP). Überzeugen könnten Personen mit großem Rückhalt in der jeweiligen Community. Sie seien als Botschafter für Schutzimpfungen zu gewinnen – unter anderem in den Religionsgemeinschaften. Barbara Ostmeier, migrationspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, warnt davor wegzuschauen. „Wenn es hier ein Problem gibt, dürfen wir es nicht liegen lassen. Jeder einzelne, den wir geimpft bekommen, hilft uns.“ Ob mit der Debatte bestimmte Gruppen stigmatisiert würden? „Das finde ich nicht“, sagt Ostmeier. „Es geht vielmehr darum festzustellen, dass es hier an einer guten, niedrigschwelligen Information mangelt.“

Auch die Landesbürgerbeauftragte Samiah El Samadoni äußert sich. Es reiche nicht aus, mobile Teams in Stadtteile mit hohen Inzidenzwerten und einem großen Anteil von Ungeimpften zu schicken. Das sei sicherlich ein erster richtiger Schritt. Vor allem aber müssten gezielt Vertreterinnen und Vertreter sogenannter Peer-Groups angesprochen werden: „Vorbilder aus dem Stadtteil, die dort bekannt sind, mit denen dann regional für die Impfungen geworben werden kann, zum Beispiel auch mit Plakaten und gegebenenfalls mehrsprachig“. Eingebunden werden sollten private Organisationen, aber auch Kirchen und Moscheen. „Kinder und Jugendliche müssen verstärkt über Schulen angesprochen werden.“

Was Lars Harms, SSW-Chef im Landtag, so formuliert: „Nur eine Ärztin und einen Helfer zum Impfen in einen Stadtteil zu schicken, reicht sicherlich nicht aus. Es muss schon jemand daneben stehen, der auch die Sprache spricht und die Kultur versteht.“ In diesem Punkt stimmt die Grünen-Gesundheitspolitikerin Marret Bohn zu. „Wir haben das Impfziel des Robert-Koch-Instituts noch nicht erreicht. Daher brauchen wir einen gemeinsamen Kraftakt, der auf Aufklärung, Kooperation, mobile Impfteams und kreative Maßnahmen setzt.“

Von Christian Hiersemenzel und Tilmann Post