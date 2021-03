Kiel

Möglich waren die Buchungen zwar erst ab 17 Uhr. Aber schon eine Stunde vorher konnte man sein Interesse bekunden und sich in die Warteschlange einreihen. Das haben offenbar sehr viele genutzt: Vier Minuten nach dem Start um 17 Uhr zeigte das Portal bereits 170.393 Personen in der Warteschlange an.

Allerdings waren darunter offenbar etliche Schlauberger, die sich mit mehreren Rechnern in das Anmeldeportal www.impfen-sh.de eingeloggt hatten, um so ihre Chancen zu erhöhen. Nicht die feine Art, aber die Sehnsucht nach einem schnellen Impftermin war offenbar größer als die Moral.

Ein Schleswig-Holsteiner war die Nummer 45.671

„Ich habe das Portal so früh wie möglich angeklickt, hatte aber schon 45.671 vor mir“, berichtete ein Schleswig-Holsteiner, der aufgrund einer schweren Vorerkrankung zur Prioritätsgruppe 2 gehört. Als es um 17 Uhr dann mit Buchungen losging, wurde die Warteschlange vor dem 49-Jährigen aber rasant kürzer: In den ersten zehn Minuten war er um 10.000 Positionen vorgerückt, nach 14 Minuten sogar um mehr als 20.000.

Um 17.23 Uhr war er dann an der Reihe und konnte zwei Termine im Kieler Impfzentrum reservieren: die erste Impfung am 29. April, die zweite am 3. Juni. Um 17.30 Uhr kam dann die Mail mit der Terminbestätigung – geschafft. Zu diesem Zeitpunkt waren noch mehr als 95.000 in der Warteschlange, die Termine in vielen Impfzentren aber schon erheblich ausgedünnt.

Biontech angekündigt und Astrazeneca verimpft?

Doch beim Durchlesen stolperte der Kieler über folgenden Satz: „Personen über 80 Jahren werden mit vektorbasierten Impfstoffen geimpft.“ Vektorbasiert? Das ist zurzeit nur der Impfstoff von Astrazeneca. Doch angekündigt war der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Also erhält der 49-Jährige doch nicht das Biontech-Vakzin?

„Der Satz wird sicher einige verunsichern. Aber ich gehe davon aus, dass in der Mail noch die bisherige Regelung steht und man das versehentlich noch nicht geändert hat.“ Dafür spreche der Abstand zwischen seinen beiden Impfterminen. „Für die Impfung mit Astrazeneca wird ein Abstand von acht bis 12 Wochen empfohlen – bei mir sind nur fünf Wochen dazwischen. Also bekomme ich wohl doch den mRNA-Impfstoff von Biontech.“

Ministerium bestätigt Versehen

Das bestätigte wenig später auch ein Ministeriumssprecher: "An den angebotenen Nachmittagsterminen werden Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer durchgeführt, auch bei impfberechtigten Personen unter 80 Jahren. Alle, die eine solche Mail erhalten haben, werden gebeten, diesen Absatz zu ignorieren. Alle betroffenen Termininhaber werden zudem noch mit einer gesonderten E-Mail hierzu informiert."

Impfen in Schleswig-Holstein: Die wundersame Warteschlange

Ein anderer Kieler machte allerdings eine andere Erfahrung. Er hatte beim Start rund 78.000 vor sich in der Warteschlange. Weil das Land Termine für 60.000 Personen angekündigt hatte, hätten viele an dieser Stelle aufgegeben. Doch der junge Mann setzte auf das Prinzip Hoffnung und ergatterte tatsächlich noch Impftermine – ein weiterer Beweis dafür, dass die Zahl in der Warteschlange deutlich größer ist als die Zahl derjenigen, die tatsächlich buchen.

Nicht mehr auszuhalten

Doch auch diesmal gingen viele leer aus. So wie Gaby Zenk, die 100.000 vor sich hatte und aufgab. „Ich bin seit einem Jahr isoliert, da ich meine Mutter pflege und mich und sie schützen muss. Ich habe bis hierher alles getragen, aber nun ist auch mal gut“, schrieb sie anschließend an KN-online.

„Es kann wahrlich nicht angehen, dass alle Termine schon um 17 Uhr vergeben sein sollen. Schon bei den Impfterminen für die Ü80-Jährigen habe ich den größten Krimi erlebt und nun geht es weiter! Das halten die stärksten Nerven nicht mehr aus.“

Wann die nächsten Impftermine zu buchen sind, ist offen. „Alle Termine, für die wir im März und April Impfstoff haben, haben wir ins System gestellt“, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.