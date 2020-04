Rund 200 Verstöße gegen Corona-Auflagen

Kiel

Den sonnigen Karsamstag haben viele Menschen in Schleswig-Holstein für einen Einkauf oder zu einem Spaziergang im Freien genutzt. Sie hielten sich dabei überwiegend an das Abstandsgebot und die weiteren Einschränkungen, die zur Eindämmung des Coronavirus vorgeschrieben sind, teilte die Polizei Schleswig-Holstein mit. Dennoch registrierten die Beamten rund 200 Vorfälle, die mit Verstößen gegen Corona-Vorschriften zu tun hatten.

Die Polizei Schleswig-Holstein führte unter anderem Kontrollen in Naherholungsgebieten, touristisch interessante Zielen in Schleswig-Holstein sowie die Übergänge zu den Inseln durch. Da bis mindestens 19. April in Schleswig-Holstein ein Einreiseverbot aus touristischem Anlass oder zu Freizeitzwecken gilt, lassen sich Urlauber und Gastgeber in Ausnahmefällen aber einiges einfallen, um dieses Verbot zu umgehen. So auch am Sonnabend. In Nordfriesland versuchten 20 Personen auf die Nordsee-Inseln zu kommen. Die dürfen momentan aber nur von Einheimischen betreten werden.

Anzeige

In Wedel wurden Ausflügler zurückgeschickt

Im Bereich Wedel an der Elbe musste die Polizei bei Fahrzeugkontrollen rund ein Viertel der Autos wieder zurückschicken, weil sie zu touristischen Zwecken in Naherholungsgebiete unterwegs waren. Von 450 Autos wurden 110 abgewiesen.

Fußgänger und Radfahrer standen nicht im Fokus der Polizei. Am vergangenen Wochenende waren zum Teil Spaziergänger von Schleswig-Holstein nach Hamburg zurückgeschickt worden. Das hatte Kritik nach sich gezogen.

Landespolizeidirektor Michael Wilksen hatte die Kontrollen vor wenigen Tagen angekündigt und gesagt: "Die Polizei führt generell keine Kontrollen an Grenzen zu anderen Bundesländern durch. Als Bürgerpolizei setzen wir die Maßnahmen der Landesverordnung gegen die Ausbreitung des Coronavirus um." Man wolle mit Augenmaß vorgehen. Und weiter: "Unzulässige Gruppenausflüge und durch hohes Personenaufkommen bedingte Distanzunterschreitungen werden in Schleswig-Holstein aber - unabhängig vom Fortbewegungsmittel - konsequent unterbunden."

Unzulässige Gruppenbildung, Öffnung von Kleinbetrieben

Andere Verstöße betrafen am Sonnabend unzulässige Gruppenbildungen oder die Öffnung von Kleinbetrieben. Für das ganze Land gesehen seien die Verstöße jedoch geringfügig und die Regelungen seien weit überwiegend eingehalten und beachtet worden, sagte ein Sprecher der Landespolizei. „Wir versuchen, das im Dialog zu lösen, und das klappt auch ganz gut.“

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos: