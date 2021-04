Kiel

Beschattet von Einheiten mehrerer Nato-Staaten passierten die Landungsschiffe mehrfach die Zufahrten zur Ostsee und die Straße von Dover. Gleichzeitig üben in der Ostsee zwei neue U-Boote der russischen Marine, die sich auf die Fahrt ins Mittelmeer und weiter nach Asien vorbereiten.

Sorgen vor militärischen Aktionen in Westeuropa sehen die Beobachter nicht. „Militärisch ist das noch keine große Gefahr. Es ist eher als Manöver zu sehen, bei dem man die Reaktionen der Gegenseite testen will“, so Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Aktivitäten von gleich fünf Landungsschiffen reiche nicht für einen Angriff in Westeuropa. „Bei den baltischen Republiken lösen diese Landungsschiffe aber schon Sorgen aus. Deshalb kann so ein Manöver dort auch als klare Botschaft verstanden werden“, so Peters. „So kurz vor dem Osterfest und während der Pandemie die Einheiten loszuschicken, sollte auch den operativen Druck auf den Westen erhöhen.“

Marine schickte ein Aufklärungsschiff

Für die Beschattung müssten ja Einheiten abgestellt werden. Gerade während der Pandemie sorge dies natürlich für Anstrengungen und Kosten bei den Seestreitkräften. Die dänische Marine stellte für die Beschattung der Einheiten bei der Passage der Ostseezugänge, des Fehmarnbelts und der Kadetrinne Patrouillenboote ab. Die deutsche Marine hatte das Aufklärungsschiff „Oker“ auf See. Außerdem waren zwei Verbände der Nato in der Nähe.

Die fünf russischen Landungsschiffe „Minsk“, „Korolev“, „Kaliningrad“, „Kondopoga“ und „Aleksandr Otrakovskiy“ hatten vom 19. bis 22. März verschiedene Manöver auf der Nordsee abgehalten. Dazu gehörte auch eine Fahrt im Verband durch die Straße von Dover – stets begleitet von der britischen und niederländischen Marine.