Kiel

Schrecksekunde auf der Ostsee: Bei der Passage des Großen Belts in Dänemark hat sich an Bord eines russischen Atom-U-Boots ein Zwischenfall ereignet. Wie die dänische Marine mitteilt, fiel beim Atom-U-Boot „Orel“ der Antrieb aus.

Das riesige U-Boot trieb über eine Stunde mitten in einem viel befahrenen Fahrwasser der Ostsee. Die russische Marine schickte sofort einen Begleitschlepper zum U-Boot und ließ das Abschleppen vorbereiten.

Die dänische Marine bot nach eigenen Angaben ebenfalls Hilfe an. Die russische Marine lehnte aber dankend ab. Das dänische Patrouillenboot „Diana“ war am Sonnabend zum Unglückszeitpunkt als Begleitung des Konvois bei der „Orel“.

Zwischenfall auf russischem Atom-U-Boot: Trat Radioaktivität aus?

Der Zwischenfall ereignete sich nahe der dänischen Insel Sejerö am Nordausgang des Großen Belts. Nach einiger Zeit gelang es der U-Bootbesatzung, den Schaden am U-Boot zu beheben.

Die Ursache der Havarie im Großen Belt ist unbekannt. Ob es im U-Boot ein Problem mit einem der beiden Druckwasserreaktoren gab und ob Radioaktivität ausgetreten ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Drei russische Atom-U-Boote in die Ostsee verlegt

Die „Orel“ hatte zuvor zusammen mit dem Zerstörer „Vice Admiral Kulakov“ und dem Schlepper „Altay“ die Kadetrinne und den Fehmarnbelt ohne Probleme passiert.

Bei der „Orel“ handelte sich um eines von drei russischen Atom-U-Booten, die Russland Anfang Juli in die Ostsee verlegt hatte. Am 25. Juli 2021 nahmen sie an der großen Militärparade in St. Petersburg teil.

„Orel“ ist Schwester der gesunkenen „Kursk“

Die 1992 in Dienst gestellte „Orel“ gehört zu der Oscar-Klasse russischer Raketen-U-Boote und ist ein Schwesterschiff des im August 2000 nach einer Explosion gesunkenen U-Boots „Kursk“.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „Orel“ ist 154 Meter lang und hat getaucht eine Verdrängung von 25000 Tonnen – die zehnfache Verdrängung eines deutschen U-Boots. Die Bewaffnung besteht aus Torpedos und Marschflugkörpern.