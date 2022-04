Kiel

Die russische Marine hat auf der Ostsee Seemanöver gestartet und Raketen abgefeuert. Fregatten, Korvetten und Landungsboote übten laut russischer Marine im Bereich Kaliningrad und im Finnischen Meerbusen.

Am Karfreitag und Ostersonnabend wurden außerdem mehrere Einheiten der russischen Marine aus der Nordsee durch Fehmarnbelt und Kadetrinne in die Ostsee überführt. Neben Hilfsschiffen und Fregatten kam auch die „Ivan Gren“ in die Ostsee. Das derzeit größte russische Panzerlandungsschiff in Nordeuropa wurde von Murmansk nach Kaliningrad überführt.

„Ivan Gren“ passierte den Fehmarnbelt

Die „Ivan Gren“ passierte am Sonnabendnachmittag den Fehmarnbelt. Eskortiert wurde das große Schiff dabei von dem dänischen Patrouillenboot „Nymfen“. Mit einer Verdrängung von 6600 Tonnen und einer Ladekapazität für 300 Soldaten und bis zu 40 Schützenpanzer sowie Hubschraubern ist die „Ivan Gren“ eines der beiden größten Landungsschiffe der russischen Marine.

Ob die 2018 in Dienst gestellte „Ivan Gren“ an den russischen Seemanövern in der Ostsee teilnehmen wird, ist noch unklar. Eventuell lädt sie in Kaliningrad lediglich Panzer und Fahrzeuge für die russischen Truppen in Syrien.

Durch den Ukraine-Krieg hat die russische Marine in Nordeuropa gerade einen Mangel an Spezialschiffen für Panzertransporte. Nachdem im Januar drei der vier Panzerlandungsschiffe der Baltischen Flotte ins Schwarze Meer verlegt wurden, fehlen jetzt Kapazitäten für Landeoperationen in der Ostsee.

Keine Erwähnung um Pressedienst

Eine kurzfristige Rückführung der russischen Landungsschiffe aus dem Schwarzen Meer ist außerdem nicht möglich, da die Türkei ausländische Nationen vor der Durchfahrt von Kriegsschiffen durch den Bosporus gewarnt hat.

Die Fahrt der „Ivan Gren“ von Murmansk nach Kaliningrad wird im Pressedienst der russischen Marine jedenfalls bislang nicht erwähnt. Erwähnt wurden dort aber zum Osterwochenende „Gefechtsausbildungsmaßnahmen“ auf der Ostsee, an denen Einheiten der „baltischen und Leningrader Marinestützpunkte der Flotte beteiligt“ seien sollen, darunter auch die „Bastion der Küstenraketensysteme“ mit Onyx-Raketen.

Die Truppen übten laut Angaben der russischen Marine „verdeckte Bewegungen von permanenten Stationierungspunkten zu Positionsgebieten an der Küste des Kaliningrader Gebiets und des Finnischen Meerbusens“ aus. Dabei setzten die Einheiten „Raketenwaffen ein und bereiteten sie für den Einsatz gemäß den geltenden Standards“ vor, so der Pressedienst der Marine Russlands am Karfreitag.

15 russische Marineeinheiten beteiligt

Ziel der Übung sei es gewesen, „massive Raketenangriffe auf Schiffe eines bedingten Feindes in verschiedenen Gebieten der Ostsee“ auszuführen. 15 russische Marineeinheiten seien beteiligt. Beobachter gehen davon aus, dass diese Manöver auch eine Reaktion auf die Bewegungen eines Nato-Verbandes in der Ostsee sind.

Am Ostermontag hat der ständige maritime Nato-Einsatzverband 1 der Nato nach einem Besuch den Hafen von Tallinn in Estland verlassen. Angeführt von der Korvette „Erfurt“ der deutschen Marine, trainiert der Verband jetzt im Seegebiet zwischen Estland und Finnland.

Der Nato-Verband SNMG1 ist einer von zwei Einsatzverbänden in der Ostsee. Der zweite Verband ist der ständige Minenabwehrverband 1, der über Ostern einen Hafenbesuch in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen absolvierte.

In den kommenden Wochen plant die Nato größere Seemanöver in der Ostsee. Dabei sind auch die Streitkräfte der EU-Mitglieder Schweden und Finnland eingebunden. Dafür sollen in den kommenden Wochen weitere Einheiten der Nato in die Ostsee verlegt werden.