Kiel

In Schleswig-Holstein sind einige Lockerungen von Corona-Maßnahmen geplant. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch, 2. Februar, angekündigt. Dass es trotz der hohen Inzidenzen Öffnungsschritte gibt, begründet die Landesregierung damit, dass das Gesundheitssystem in Schleswig-Holstein nicht überlastet sei. Bei den geplanten Schritten stütze man sich auf das einhellige Votum des Expertenrates, so Günther.

Übersicht: Corona-Regeln ab 9.2.2022 in Schleswig-Holstein

Konkret ist geplant, die Corona-Landesverordnung zum 9. Februar 2022 anzupassen. Dann sollen verschiedene Lockerungen in vier Bereichen greifen.

Chöre können ohne Maske proben. Und auch Blasorchester können wieder zu Proben zusammenkommen. In beiden Fällen gilt die 2G-plus-Regel, nach der nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen, negativen Corona-Test Zugang haben.

können ohne Maske proben. Und auch können wieder zu Proben zusammenkommen. In beiden Fällen gilt die 2G-plus-Regel, nach der nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen, negativen Corona-Test Zugang haben. Die 2G-Regel im Einzelhandel entfällt. Somit können auch wieder Ungeimpfte bummeln gehen. Die Maskenpflicht in den Geschäften bleibt bestehen.

entfällt. Somit können auch wieder Ungeimpfte bummeln gehen. Die Maskenpflicht in den Geschäften bleibt bestehen. Die Sperrstunde für die Gastronomie soll ebenfalls gestrichen werden. Bislang müssen die Bars und Restaurants um 23 Uhr schließen. Änderungen bei der Zugangsregelung wurden hier jedoch nicht angekündigt – damit bleibt es in der Gastronomie vorerst bei der 2G-plus-Regelung für Gäste.

Großveranstaltungen in SH: Im Freien wieder bis zu 10.000 Personen zulässig

Außerdem wird zum 9. Februar ein bundeseinheitlicher Beschluss zu überregionalen Großveranstaltungen umgesetzt. Demnach dürfen dann bundesweit zum Beispiel wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in Stadien zugelassen werden.

Konkret sind im Freien – also etwa bei Fußballspielen – bis zu 10.000 Menschen bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent gestattet. Für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel bedeutet dass, bald wieder vor 8700 Fans spielen zu können.

– also etwa bei Fußballspielen – bis zu 10.000 Menschen bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent gestattet. Für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel bedeutet dass, bald wieder vor 8700 Fans spielen zu können. In Innenräumen sollen bis zu 4000 Personen bei einer Auslastung von maximal 30 Prozent gestattet sein. Damit wären auch wieder Handballspiele mit Publikum möglich. Bei Spielen des THW Kiel könnten nach der neuen Regelung rund 3000 Personen in der Wunderino-Arena zuschauen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anmerkung der Redaktion: Eine Übersicht über die wichtigsten Corona-Maßnahmen, die ab dem 9.2.2022 gelten, finden Sie an dieser Stelle, sobald die Landesregierung die aktualisierte Corona-Verordnung veröffentlich hat.