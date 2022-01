Kiel

Schleswig-Holsteins Landtag will den Schulen angesichts der andauernden Coronawelle im Frühjahr mehr Flexibilität bei den Abschlussprüfungen gewähren. Diese sollen notfalls auch an Sonnabenden und Ferientagen stattfinden. Mündliche Prüfungen will man in Ausnahmefällen online ermöglichen. Und sollten die Ergebnisse der Klausuren nicht gewertet werden können, soll der Schulabschluss auf Grundlage der jeweils relevanten Unterrichtsnoten zuerkannt werden.

Ein entsprechender Beschluss wird an diesem Donnerstag erwartet und gilt als geeint. Über Klassenfahrten dagegen und die Pflicht zum Präsenzunterricht debattierte der Landtag am Mittwoch weitaus kontroverser.

Große Zweifel an Genehmigung von Klassenfahrten in SH

Die SPD forderte, dass es den Schulen leichter gemacht werden müsse, vom Präsenz- auf den Wechsel- und Distanzunterricht umzuschalten. Ob Kinder und Jugendliche in der Schule am Unterricht teilnehmen, solle bis auf Weiteres den Eltern überlassen werden. Klassenfahrten dagegen sollten im ersten Quartal 2022 gar nicht stattfinden. „Es ist doch verständlich, wenn Eltern besorgt sind und Infektionen vermeiden wollen“, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat.

„Die höchsten Inzidenzen haben wir in Schleswig-Holstein bei den Fünf- bis 14-Jährigen. Ich wünsche wir sehr, dass Sars-CoV-2 bei denen keine schlimmen Auswirkungen hat“, so Habersaat weiter. Bei der primären Erkrankung scheine das so zu sein. „Aber wir mussten bei anderen viralen Erkrankungen lernen, dass es Langzeitfolgen geben kann.“ Dass in dieser Lage Klassenfahrten stattfinden dürften, halte seine Fraktion für unverantwortlich.

Karin Prien bezeichnet Ruf der SPD als leichtfertig

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bezeichnete den Ruf nach Aussetzung der Präsenzpflicht als leichtfertig. Gerade Kinder, die von ihren Eltern zu Hause nicht angemessen unterstützt werden könnten, drohten sonst in der Pandemie verloren zu gehen. „Aber auch Kinder, die viel Unterstützung erfahren, brauchen den Kontakt zu den Lehrkräften, zu den Gleichaltrigen im Schulalltag.“

Die Vorsichtsmaßnahmen seien mit Ausnahme von Kliniken und Pflegeheimen nirgends so hoch wie an Schulen. Schüler, aber auch Lehrkräfte und anderes Personal würden dreimal pro Woche getestet – auch die Geboosterten. Es gelte eine Maskenpflicht. Beim Sport- und Musikunterricht werde alles vermieden, was das Ansteckungsrisiko erhöhen könnte. Und bei einem Infektionsfall würden zudem alle Schülerinnen und Schüler dieser Gruppen fünfmal wöchentlich getestet. „Unser Konzept ist aufgegangen. Bislang sind die Voraussetzungen für verantwortungsvoll geöffnete Schulen in Schleswig-Holstein gegeben.“

Tobias von der Heide: „Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Alltag“

Der CDU-Bildungspolitiker Tobias von der Heide pflichtete ihr bei. Kinder und Jugendliche hätten ein Recht auf Alltag. Klassenfahrten nach Hohwacht oder an den Westensee verbieten? „Warum soll die Infektionsgefahr dort größer sein als an Schulen oder zu Hause? Und warum dürfen Erwachsene eine touristische Reise machen, Kinder und Jugendliche aber nicht?“ Auch Anita Klahn (FDP) wandte sich gegen die SPD. „Ihre Empörung ist unangemessen, Herr Habersaat.“