Von Tilmann Post

Dieses Bild gehört in Schleswig-Holstein ab Montag der Vergangenheit an: Mit der neuen Corona-Landesverordnung müssen auch in Restaurants keine Abstände mehr eingehalten werden, weil 3G gilt. Nur Zutritt hat, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Quelle: Christian Charisius (dpa)