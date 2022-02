Kiel

Schleswig-Holstein justiert bei den Corona-Maßnahmen nach: Zum 9. Februar entfällt unter anderem die 2G-Regelung im Einzelhandel. Auch weitere Lockerungen kündigten Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie seine Stellvertreter Monika Heinold (Grüne) und Heiner Garg (FDP) am Mittwochmittag an. Günther betonte, es werde vor allem dort gelockert, wo die Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein strenger seien als in den bundesweiten Beschlüssen vorgegeben.

Folgende Anpassungen der Corona-Verordnung sind zum 9. Februar in Schleswig-Holstein vorgesehen: Chöre und Blasorchester können wieder ohne Maske proben, es gilt die 2-G-plus-Regel. Die 2-G-Regel im Einzelhandel entfällt, die Maskenpflicht jedoch bleibt erhalten. Die Sperrstunde für die Gastronomie entfällt.

Großveranstaltungen in SH: Bundeseinheitlicher Beschluss soll umgesetzt werden

Außerdem soll ein bundeseinheitlicher Beschluss zu überregionalen Großveranstaltungen umgesetzt werden, der laut Günther noch am heutigen Mittwoch getroffen werden könnte. Er stellte in Aussicht, dass Großveranstaltungen im Innenbereich wieder mit maximal 4000 Personen bei maximal 30 Prozent Auslastung möglich sein könnten. Im Außenbereich könnten sogar 10.000 Personen bei maximal 50 Prozent Auslastung erlaubt werden.

Günther kündigte zugleich an, dass Schleswig-Holstein sich bei den Bund-Länder-Beratungen mit dem Bundeskanzler am 16. Februar dafür einsetzen werde, den eingeschlagenen Weg zurück in die Normalität weiter zu beschreiten. „Eine Strategieanpassung sollte auch bei uns schnell ins Auge gefasst werden. Das kann auch unterschiedliche Geschwindigkeiten in den Ländern aufgrund der abweichenden Impfquoten bedeuten.“ Die Landesregierung werde sich in Zukunft verstärkt auf Basisschutzmaßnahmen konzentrieren. Dies werde „für jede und jeden ein Mehr an Eigenverantwortung einschließen“.

Warum es jetzt in Schleswig-Holstein zu Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommt, erklärte der Ministerpräsident ausführlich. Es sei weiterhin das oberste Ziel, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, so der Regierungschef. „Wir sehen mit Omikron eine Variante des Virus, die, so zeigen alle Daten, zwar ansteckender, aber weniger gefährlich ist als andere Varianten.“

Günther: Omikron führt in SH auch bei Älteren nur selten zu schweren Verläufen

Anders als vor ein paar Wochen sei Omikron inzwischen auch bei den älteren Menschen im Land angekommen. „Heute sehen wir, dass schwere Verläufe auch in diesen Altersgruppen sehr, sehr selten sind“, sagte Günther. „Wir müssen uns in dieser Phase der Pandemie darauf konzentrieren, schwere Verläufe bei vulnerablen Gruppen zu verhindern. Das ist aber etwas anderes, als jede Infektion zu verhindern.“

Für geimpfte Personen sei Omikron ein beherrschbares Risiko. Auch bei Kindern gebe es fast ausschließlich milde Verläufe, erklärte der Ministerpräsident und verwies auf die Impfquote im Land: 78,6 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. 61,1 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. In der Gruppe aller über 18-Jährigen liegt die Impfquote bei 89,8 Prozent (zweimal geimpft), bei den 12- bis 17-Jährigen beträgt sie 72,3 Prozent. In der Gruppe der über 60-Jährigen haben 92,4 Prozent zwei Impfungen erhalten, und 83,7 Prozent sind geboostert.

„Mit unserer Impfquote liegen wir etwa auf gleicher Höhe wie unser Nachbar Dänemark, der alle Beschränkungen aufhebt. Allerdings ist dort die Anzahl der Genesenen um ein Vielfaches höher“, sagte Günther.

Lage in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern ist stabil

Die Lage in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern ist laut dem Ministerpräsidenten inzwischen stabil. Die Zahl intensivmedizinischer Behandlungen im Land sinke. Mit einer Kapazität von 1800 Betten stehe das Land gut da. Zwar sei die Zahl der Patientinnen und Patienten auf den Normalstationen in den vergangenen Wochen gestiegen. Insgesamt gelte jedoch, dass die Lage in den Kliniken beherrschbar sei.

Gesundheitsminister Garg teilte diese Einschätzung: Weder die Sieben-Tage-Inzidenz noch tägliche Meldungen von Neuinfektionen seien Werte, an denen man sich noch orientieren dürfe. „Wir müssen uns vor allem damit auseinandersetzen, wie sich die Belastung unserer Gesundheitssysteme entwickelt. Die teils massiven Grundrechtseinschränkungen müssen stets angemessen, verhältnismäßig und gut begründet sein.“

Während laut Landesregierung am 1.2.2022 bei einer Inzidenz von 895,0 insgesamt 341 Corona-Patientinnen und -Patienten in Krankenhäusern behandelt werden mussten, von denen 45 auf der Intensivstation lagen und 27 beatmet wurden, seien die Zahlen am 5.1.2021 ähnlich gewesen – bei einer weit niedrigeren Inzidenz. Damals habe der Wert bei 76,3 gelegen, von 412 Betroffenen in den Krankenhäusern hätten 68 auf der Intensivstation gelegen, und 46 seien beatmet worden.

Gesundheitsminister Garg: Schwelle zum Übergang in die endemische Situation erreicht

„Wir befinden uns an der Schwelle zum Übergang von einer pandemischen in eine endemische Situation. Nun werden wir in Schleswig-Holstein nicht alleine ausrufen, dass wir in eine endemische Situation kommen“, erklärte Garg. „Aber wir werden entsprechend darauf reagieren.“

Finanzministerin Heinold schlug ähnliche Töne an und betonte, dass sich die Regierung auch an den Empfehlungen des Expertenrats orientiere. Auf der einen Seite müsse die Politik auf den Schutz der vulnerablen Gruppen achten. „Auf der anderen Seite haben wir die Verantwortung, Schritte in Richtung Normalität zu gehen.“ Nach wie vor sei es klug, eine Maske zu tragen, Abstand zu halten, und regelmäßig zu lüften, wenn viele Menschen in einem Raum sind.

Unterdessen betonte Günther erneut, dass eine Immunisierung helfe: „Die Impfung schützt. Der Booster schützt noch besser.“ Schwere Verläufe unter geimpften Personen seien kaum zu verzeichnen, und die Infektionsgefährdung werde für diese Gruppe von den Experten des Robert-Koch-Instituts als moderat eingestuft.

Livestream: Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter?

Die Pressekonferenz der Landesregierung kann im Video noch einmal angesehen werden:

Aktuelle Corona-Regeln sorgen für Enttäuschung

An den aktuellen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein hatte zuletzt der Präsident von Holstein Kiel, Steffen Schneekloth, Kritik geäußert. Denn anders als in Hamburg bleibt in Kiel die Tür für Fans zu, der Fußball-Zweitligist darf vorerst keine Zuschauer zu seinen Heimspielen ins Holstein-Stadion lassen.

In Schleswig-Holstein sind auf Grundlage der Landesverordnung im Profisport derzeit maximal 500 Zuschauer zugelassen, jedoch nur, „wenn sich die Zuschauerinnen und Zuschauer überwiegend passiv verhalten und feste Sitzplätze haben“. Da das „Anfeuern von Teams oder Sporttreibenden“ aber nicht als passiv gilt, müsste Holstein Kiel sein Heimspiel am 6. Februar gegen Fortuna Düsseldorf nach derzeitiger Verfügungslage wohl ohne Fans bestreiten.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Schleswig-Holstein

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist den fünften Tag in Folge unter dem Wert 1000 geblieben. Sie lag am Dienstag bei 895,0 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner. Am Dienstag zuvor waren es 959,0. Im bundesweiten Durchschnitt lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Dienstagmorgen bei 1206,2.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - lag bei 5,60 (Vortag: 5,63). Bei Überschreiten der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.