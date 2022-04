Kiel/Berlin

Endlich: Die Themen Artenschutz und Windkraft hätten sich in den letzten Jahren „unglücklich verknotet“, erzählt Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am 6. April in Berlin. Jetzt sei es gelungen, „den Knoten durchzuschlagen“.

Das „Osterpaket“ ist ein umfassender Gesetzentwurf, der den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben soll: Bis 2030 sollen sie 80 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs ausmachen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in erster Linie Solarenergie und Windkraftanlagen gefördert.

„Osterpaket beinhaltet viele Ideen aus Schleswig-Holstein“

„Im Osterpaket stecken viele Ideen aus Schleswig-Holstein und viele Chancen für Schleswig-Holstein“, sagt Tobias Goldschmidt (Grüne), Kieler Staatssekretär für Energiewende. „Das Osterpaket ist ein Entfesselungspaket für die Erneuerbaren Energien, macht uns unabhängig von Kohle, Öl und Gas und bietet große wirtschaftliche Chancen für das Land.“

Für Windkraftanlagen sollen zwei Prozent der Bundesfläche bereitgestellt werden. Auch an die Brutvögel, die an den Rotoren immer wieder verenden, sei gedacht worden: Sollte das Parlament das Gesetz verabschieden, gelten fortan einheitliche Abstände zwischen Windanlagen und den Nistplätzen von Milan, Falke und Co.

Bundesweite Regeln: Abstände zwischen Windkraft und Vögeln

Nicht jeder Artenschützer ist davon angetan. „Die Abstände der Windkraftanlagen zu Siedlungen wurden auf Kosten des Naturschutzes vergrößert“, kritisiert Ingo Ludwichowski vom Naturschutzbund (Nabu) Schleswig-Holstein. „Die Abstandsregeln zu den Brutgebieten der Großvögel wurden massiv aufgeweicht.“

Dass einheitliche Regelungen zum Tierschutz vorgelegt wurden, sei zwar begrüßenswert. Allerdings: „Die Abstände, die in Schleswig-Holstein gelten, sind deutlich höher als die jetzt festgelegten Bundesvorgaben. Und selbst die Landesregelungen reichen noch nicht aus.“

Wie groß sind Abstände zwischen Windmühlen und Nistplatz?

Zum Beispiel fordert der Nabu einen Schutzradius von 3000 Metern um das Brutgebiet eines Seeadlers. Im Osterpaket ist von 500 Metern die Rede. Ähnliche Differenzen bestehen bei allen anderen 15 „kollisionsgefährdeten Vogelarten“, die das Wirtschaftsministerium hierzu in einer Artenliste verzeichnet hat.

Allerdings sei die Windenergie nicht das einzige Problem: Vor allem die Förderung von schwimmenden Solaranlagen (Floating-PV) und Moor-Photovoltaik (Moor-PV) löst bei dem Naturschützer Kopfschütteln aus.

„Die Ausdehnung des Tourismus setzt die Wasservögel schon genug unter Druck, dazu kommen jetzt noch schwimmende Solaranlagen?“ Besondere Sorgen bereiten Ludwichowski Solaranlagen in Moorgebieten. Er befürchtet, dass die Flora in Einzelfällen beschnitten werden muss, damit die Panels nicht beschattet werden.

Doch gerade die „Moor-PVs“ zeigen, dass der fast 600-seitige Gesetzentwurf Raum zur Interpretation lässt. Denn gänzlich anders hat es der Landesverband für Erneuerbare Energien (LEE) verstanden: „Es geht hier nicht um Moore, sondern um anmoorige Gebiete“, erklärt Sprecherin Jana Lüth. Diese Gebiete seien zuvor intensiv bewirtschaftete Flächen, die im Rahmen der photovoltaischen Verwendung wieder vernässt werden können.

„Agri-PV“: Sonnenenergie auf Agrarflächen

Ohnehin sei es die Photovoltaik-Strategie, die das Osterpaket zu einem „total begrüßenswerten, ersten großen Schritt“ in Richtung Energiewende mache, so Lüth. Neben „Floating-PV“ und „Moor-PV“ setzt der Wirtschaftsminister auf „Agri-PV“: Agrarische Flächen, die zeitgleich landwirtschaftlich und solarenergetisch genutzt werden.

Der Nabu-Sprecher sieht hier die „geringste Konfliktgefahr“. Christian Andresen, Solarexperte des LEE, vermisst allerdings noch nähere Informationen. „Welche Anreize erhalten Landwirte, um diese PVs zu installieren? Welche Art von Landwirtschaft muss bei einem Agri-PV betrieben werden, um unter den Begriff zu fallen?“

Artenschutz und Energiewende: Fortbestehender Konflikt in SH?

Die wohl größte Errungenschaft des Osterpaketes ist nach Ansicht von LEE-Sprecherin Lüth die Erklärung der erneuerbaren Energien zum „überragenden öffentlichen Interesse“. Auch vor Gericht, so hofft sie, könnte diese Definition dazu beitragen, Einwände zu entkräften.

Für Schleswig-Holstein könnte dies eine Verschärfung der Konflikte zwischen Artenschutz und Energiewende bedeuten. Nabu-Sprecher Ludwichowski fragt sich: „Wie sollen die zwei Prozent Fläche für die Windenergie verteilt werden?“

Die derzeit 2981 Windmühlen (Stand: Januar 2022) bedecken bereits zwei Prozent der schleswig-holsteinischen Landesfläche. „Müssen die anderen Länder dann nachziehen oder soll bei uns noch mehr Naturfläche geopfert werden?“ Der Knoten erscheint noch fest im nördlichsten Bundesland.

Von Timm Lewerenz