SH-Europaminister Claussen wirbt für rasche Wiederöffnung der Grenze

Harrislee

Schleswig-Holsteins neuer Justiz- und Europaminister Claus Christian Claussen ( CDU) hat bei einem Besuch an der deutsch-dänischen Grenze für eine rasche zumindest teilweise Wiederöffnung plädiert.

Es gebe im Grenzland viele soziale Kontakte auch im Alltag und die Corona-Fallzahlen beiderseits der Grenze seien sehr niedrig, sagte der Minister am Mittwoch am Übergang Kupfermühle/Kruså bei Flensburg. Es sei ein schmerzhaftes Erlebnis, dass man sich nicht mehr mit Freunden, Verwandten oder auch Arbeitskollegen treffen könne. „Ich würde sehr nachdrücklich dafür werben wollen, dass wir hier an der Grenze wieder zu einem Zustand zurückkommen, den wir vorher hatten.“

Claussen will gemeinsamen Dialog

Auch die wirtschaftliche Situation sei im Grenzbereich noch schwieriger als in anderen Regionen. Die Landesregierung habe ein hohes Interesse an Erleichterungen im Grenzverkehr und sich daher mit einem Gesprächsangebot an die dänische Regierung gewandt. „Wir wollen in einem gemeinsamen Dialog eine vernünftige, geregelte und stufenweise Wiedereröffnung der Grenze ermöglichen.“ Die dänische Regierung habe positiv auf den Vorstoß reagiert und er sei zuversichtlich, dass beide Seiten bald aufeinander zukommen werden.

Die Region Sønderjylland-Schleswig hat sich ebenfalls an die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gewandt, um eine Öffnung der Grenze für die Einwohner der Region Sønderjylland-Schleswig vorzuschlagen. In einer Mitteilung heißt es, da das Infektionsniveau und die Schutzmaßnahmen vergleichbar seien und gerade im Grenzland viele Beziehungen über die Grenze hinweg seit dem 14. März unterbrochen worden seien, biete sich die Ausweitung der Reisefreiheit an - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der besonderen historischen Gegebenheiten im hundertsten Jahr der Grenzziehung.

Dänische Regierung: neue Informationen am 1. Juni

Die dänische Regierung hat neue Informationen zur Grenzsituation bis zum 1. Juni angekündigt. Frederiksen hatte bei einer Fernsehdebatte in der vergangenen Woche jedoch Bereitschaft dafür signalisiert, Touristen bald ins Land zu lassen, die etwa mit einem Mietvertrag für ein Ferienhaus oder mit einer Hotelreservierung den Grund ihrer Einreise nachweisen könnten. Dies muss laut Frederiksen aber erst in politischen Gesprächen besprochen werden.

Da es beim Corona-Kampf in Dänemark noch besser vorangeht als zunächst gedacht, will die Regierungschefin am Mittwoch mit den Parteien über eine Ausweitung der bislang geplanten Lockerungen sprechen - offiziell bestätigt ist ein genauer Termin für diese Gespräche aber bisher nicht. Die Grenzsituation stellt dabei aber die wohl wichtigste Frage dar, weil mehrere der Oppositionsparteien auf eine schnellstmögliche Öffnung zumindest der Grenzen nach Deutschland und Norwegen pochen. Gäste aus Deutschland sind besonders für die Ferienhausbetreiber an der dänischen Küste wichtig.

Von RND/dpa