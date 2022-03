Kiel

Mit einem Nachtragshaushalt will Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold die Kosten der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge bewältigen. „In einem ersten Schritt können wir zehn Millionen Euro aus den eingeplanten Mitteln für Zinsausgaben umschichten“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag der dpa nach der Kabinettssitzung in Kiel. „Weitere Umschichtungsmöglichkeiten werden geprüft.“

Mit dem Nachtragshaushalt werde sie dem Landtag vorschlagen, die Möglichkeit zur flexiblen Umschichtung von Haushaltsmitteln zu schaffen, erläuterte Heinold. Erneut zeige sich, wie richtig es sei, den Haushalt nicht auf Kante zu nähen, sondern mit Vorsorge zu arbeiten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist unsere humanitäre Verantwortung, ein sicherer Hafen für Geflüchtete aus der Ukraine zu sein“, sagte Heinold. „Die Hilfe in Schleswig-Holstein wird nicht am Geld scheitern.“ Die Landesregierung habe umgehend damit begonnen, Aufnahme, Betreuung und Hilfen zu organisieren. Infolge der Entscheidung, die Kapazitäten bei den Flüchtlingsunterkünften überwiegend aufrechtzuerhalten, sei das Land schnell handlungsfähig.

Auch auf Kitas und Schulen kämen erneut Herausforderungen zu, sagte Heinold. „Ich erlebe in unserem Land viel Solidarität und bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit Kommunen und freien Trägern schnell die notwendigen Weichen stellen, um den ukrainischen Kindern, die zu uns kommen, so gut es geht Alltag zu ermöglichen.“ Bis Montagnacht hatten sich in Schleswig-Holstein 517 Flüchtlinge aus der Ukraine in den Landesunterkünften offiziell gemeldet.

Von RND/dpa