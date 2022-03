Kiel

Menschen in der Pandemie: Vor zwei Jahren begann im Norden der große Lockdown, und bis heute gehören Masken und Tests zum Alltag. Das Coronavirus hat auch das Leben von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) entscheidend beeinflusst. Im Interview schaut er zurück und nach vorn.

Fast genau zwei Jahre, nachdem scharfe Maßnahmen gegen das Coronavirus getroffen wurden, fallen am Sonnabend fast alle Maßnahmen. Haben Sie ein mulmiges Gefühl?

Ja, auch bei mir bleibt natürlich ein bisschen die Sorge darüber, wie es weitergeht. Das Virus ist ja nicht verschwunden. Es ist notwendig und richtig, dass wir jetzt aus dem pandemischen in den endemischen Zustand kommen, also zurück in die Normalität. Wir müssen lernen, mit diesem Erreger zu leben. Selbstverständlich bleibt bei mir und sicher auch bei meinen 15 Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern ein Rest mulmiges Bauchgefühl.

„Zur Normalität zurückzukehren ist eine große Herausforderung“

Warum ist der Übergang von der Pandemie zur Endemie so schwierig?

Weil die Menschen beinahe zwei Jahre eine komplette Ausnahmesituation erlebt haben. Ich erinnere mich gut, wie ich am 13. März 2020 den ersten sogenannten Lockdown erklärt habe und warum wir unser Gesundheitssystem vor Überlastung schützen müssen. Darauf folgten unzählige weitere Maßnahmen, von Maskenpflichten über Testregime bis Zugangsbeschränkungen zum Einzelhandel. Die Menschen sind seitdem gewohnt, dass wir bei steigenden Infektionszahlen weitere Beschränkungen erklären.

Jetzt haben wir die neue Situation, in der wir zwar durch die Omikron-Untervariante BA.2 so hohe Infektionszahlen wie nie zuvor haben, aber die Belastung in den Krankenhäusern davon nahezu völlig entkoppelt ist. Das zu verinnerlichen und zur Normalität zurückzukehren, ist eine große Herausforderung. Die meisten warten sehnlichst darauf, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen, die sich noch vor einer Ansteckung fürchten. Auch diese Menschen müssen wir ernst nehmen.

Das Gesundheitssystem in Schleswig-Holstein kam nie an den Rand der Überlastung. Hätten es in der Rückschau auch weniger strenge Regeln getan?

Mit dem Wissen von heute ganz bestimmt. Ich würde zum Beispiel Altenpflegeheime nicht mehr komplett abschotten. Wir haben im Frühjahr 2020 unterschätzt, wie schwer sich die Isolation seelisch auf die betreuten Menschen auswirken würde. Ich hatte als oberste Priorität im Blick, so viele Ausbrüche wie möglich und damit Todesfälle zu verhindern. Wir wussten zu Beginn viel zu wenig über das Virus. Aber es war keine Option, diese Situation – auch angesichts der Bilder beispielsweise aus Bergamo – nicht ernst zu nehmen. Ich erhebe weder für mich noch für die Landesregierung den Anspruch, dass jede einzelne Entscheidung, die getroffen wurde, vollständig richtig war.

„Klar ist, dass Impfstoffe vor schweren Verläufen schützen“

Für einen liberalen Gesundheitsminister haben Sie sich meistens eher für strengere Regeln ausgesprochen. Sie sind ja auch für die allgemeine Impfpflicht – im Gegensatz zu Parteigrößen wie Wolfgang Kubicki. Wie kommt das?

In allen demokratischen Parteien gehört es dazu, verschiedene Auffassungen haben zu können. Und keine meiner Amtskolleginnen und -kollegen, egal ob grün, sozial- oder christdemokratisch oder eben ein liberaler Minister, verhängt leichtfertig Grundrechtseinschränkungen. Aber: Klar ist, dass die Impfstoffe vor schweren Krankheitsverläufen schützen, bei guter Impfquote bewahren sie auch das Gesundheitssystem vor Überlastung. Mir fehlt derzeit einfach die Fantasie, wie Bundesländer, in denen nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung geboostert ist, zu einer guten Grundimmunisierung der Einwohnerinnen und Einwohner kommen wollen.

Ich warne daher vor einem vorzeitigen Abgesang auf jegliche Formen einer Impfpflicht, denn wir wissen nicht, was im Herbst auf uns zukommt. Freiheit geht immer mit Verantwortung einher. Und die nehme ich mit meinen Entscheidungen für Schleswig-Holstein wahr. Unabhängig von Impfpflicht oder anderen Regeln wird jede Bürgerin und jeder Bürger wieder mehr Eigenverantwortung für den eigenen Gesundheitsschutz übernehmen wollen und müssen, damit wir dauerhaft aus dieser Endlosschleife von freiheitseinschränkenden Maßnahmen herauskommen.

Rechnen Sie damit, dass die vierte Impfung für alle notwendig wird?

Ja, zumindest mit einem Impfstoff, der an Virusvarianten angepasst ist. Es wäre großartig, wenn es den Herstellern gelingt, die Impfstoffe so anzupassen, dass sie bei den jetzt bekannten Varianten noch besser vor Ansteckung und Übertragung schützen würden.

Sind Sie enttäuscht über die geringen Möglichkeiten, die der Bund den Ländern nun noch lässt?

Nein, aber beim Mund-Nasen-Schutz hätte ich mir gut vorstellen können, dass die Länder über den Einsatz auch nach dem 2. April selbst hätten entscheiden können, außerhalb der sogenannten „Hotspot“-Regeln. Der Mund-Nasen-Schutz ist ein vergleichsweise mildes, aber sehr wirkungsvolles Mittel. Aber die Maske wird ja nicht verboten, sondern jetzt wird die Entscheidung wieder in die Hände der Bürgerinnen und Bürger gelegt – das ist ein Weg, den man gut gehen kann. Wer sich sicherer fühlt, sollte auch weiterhin eine Maske tragen und darf dafür keinesfalls schräg angeschaut werden. Ich werde übrigens selbst oft auch noch Maske tragen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ist der 2. April Schleswig-Holsteins Freedom Day?

Nein, ich halte von solchen Begriffen überhaupt nichts. Wir kehren schrittweise in die Normalität zurück. Das Virus wird noch Jahre oder Jahrzehnte da sein. Aber mit Impfstoffen, antiviralen Medikamenten und eigenverantwortlichen Hygienemaßnahmen haben wir einen Instrumentenkasten, mit dem wir ohne Grundrechtseinschränkungen mit diesem Erreger umgehen können.