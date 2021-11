SH-Gesundheitsminister Garg will wieder kostenlose Corona-Bürgertests

Kiel

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich für die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Bürgertests ausgesprochen. „Ich glaube, wir müssen eine Entscheidung aus der Vergangenheit miteinander korrigieren, um gut durch Herbst und Winter zu kommen: Ich teile und unterstütze die Forderung nach Wiedereinführung kostenfreier Bürgerinnen- und Bürgertests für alle“, sagte Garg am Sonntag in einem Interview in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Er glaube, dass kostenlose Tests ein zusätzliches Mittel seien, um bundesweit besser durch Herbst und Winter zu kommen.

Corona-Schnelltests müssen seit dem 11. Oktober bundesweit meist selbst bezahlt werden. Generell gratis bleiben sie noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können - darunter Kinder unter zwölf Jahren.

Nach dem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hatten sich in Schleswig-Holstein bereits FDP, SSW und Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) für kostenlose Bürgertests ausgesprochen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Kostenübernahme von Tests eine Regelung, die die Bundesregierung in der Testverordnung geregelt hat.

Von RND/dpa