Kiel/Mölln

Der Ärger wurde offensichtlich zu groß. Landtagspräsident Klaus Schlie hat am Dienstagabend sein neues Amt als Übergangsvorsitzender des CDU-Ortsverbands in Mölln bereits wieder niedergelegt. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung nehme sein Stellvertreter Falko Fließbach die Aufgaben wahr, so Schlie in einer Pressemitteilung.

Nach einer umstrittenen Mitgliederversammlung im November hatten mehrere Mitglieder Schlie vorgeworfen, seine Mitbewerberin Anja Reimann ausgebootet zu haben, und die Wahl angefochten. Der Vorsitzende der Jungen Union Herzogtum Lauenburg, Florian Slopianka, hatte in den „Lübecker Nachrichten“ (LN) sogar Schlies Rücktritt als Landtagspräsident gefordert: Schlie betreibe „Amigo-Politik“ und erinnere „an dunkle Zeiten mit Uwe Barschel“. Für die Union seien negative Folgen bei der bevorstehenden Landtagswahl zu befürchten.

„Gehässigste politische Aktion“

Schlie reagierte erbost. „Ich empfinde das, was Herr Slopianka gemacht hat, als gehässigste und schmutzigste politische Aktion, die ich in den 50 Jahren, in denen ich politisch tätig bin, erlebt habe.“ Sein Rückzug sei lange geplant und den Parteifreunden kommuniziert worden. Mit der Konstituierung des neuen Landtags am 7. Juni werde er „alle, ausdrücklich alle“ Ämter niederlegen, um dann „ein selbstbestimmtes Leben“ zu führen, „ohne an politischen Ämtern zu kleben“ und „hoffentlich“ keinen weiteren Diffamierungen ausgesetzt zu sein. „Das empfehle ich auch Norbert Brackmann.“

Der ehemalige Lauenburger Bundestagsabgeordnete Brackmann ist Chef der CDU-Kreistagsfraktion und hatte in Mölln seine frühere Mitarbeiterin Reimann bei der Wahl zur CDU-Chefin unterstützt. „Es ist den Menschen im Kreis nicht mehr zuzumuten, wenn persönliche Dispute das politische Bild der CDU in der Öffentlichkeit bestimmen“, sagte Schlie. Brackmann hatte ihm in den LN vorgeworfen, den Konflikt eskaliert zu haben: „Es ist Teil unserer Demokratie, dass Parteien sehr transparent arbeiten müssen“, sagte Brackmann – sonst erreichten Vorgänge wie dieser früher oder später die Öffentlichkeit.