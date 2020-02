Kiel

Nach Angaben von Teilnehmern widersprach ihm Generalsekretär Paul Ziemiak daraufhin heftig. Das „Bollwerk gegen Links und Rechts muss stehen“, das gehöre zum Kern der CDU, wurde Ziemiak zitiert.

Unterstützung habe er, Ziemiak, dafür unter anderem vom hessischen Innenminister Peter Beuth erhalten. Beuth nannte die ultrakonservative CDU-Splittergruppe „Werteunion“ nach diesen Angaben „Separatisten und Sektierer“.

Günther warnt vor Ausblendung inhaltlicher Fragen

Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer aus der CDU-Spitze hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther die Union vor einer zu großen Konzentration auf Personalfragen gewarnt. "Neben Personalfragen sollten wir inhaltliche Fragen nicht ausblenden", sagte der CDU-Politiker am Montag in Kiel. Nach den vergangenen Tagen müsse "für alle in der Union klar sein, dass wir mit der AfD in keiner Form zusammenarbeiten können".

Der CDU-Landesvorsitzende zollte Kramp-Karrenbauer für deren Entscheidung Respekt. "Wir werden sie bei ihrer Aufgabe, den Prozess zur Auswahl eines Kanzlerkandidaten zu organisieren, unterstützen." Kramp-Karrenbauer hatte zuvor überraschend erklärt, sie verzichte auf eine Kanzlerkandidatur und werde auch den Parteivorsitz abgeben.

SH-Finanzministerin: „Müssen verdammt aufpassen“

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold zeigt sich besorgt angesichts der Ereignisse um Thüringen und ihrer möglichen Konsequenzen. „Wir müssen verdammt aufpassen, dass das zerstörerische Element der AfD unsere Demokratie nicht ins Wanken bringt“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Thüringen brauche zügig eine Lösung. „ CDU und FDP müssen dafür den Weg frei machen und ihre Bereitschaft erklären, Bodo Ramelow (Linke) im ersten Wahlgang eine demokratische Mehrheit zu sichern.“

Zum angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer von der Parteispitze der CDU und ihrem Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur sagte Heinold: „Für mich ist es immer mit Wehmut verbunden, wenn starke Frauen sich aus Führungspositionen in der Politik zurückziehen“.

