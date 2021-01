Kiel

Die Kieler Jamaika-Koalition will es Schleswig-Holsteins Schulen erlauben, wegen der Coronapandemie auf die Abitur- und andere Abschlussprüfungen zu verzichten. Stattdessen sollen das Abi und der erste und mittlere Schulabschluss aufgrund der Vorleistungen, etwa in Klausuren und Referaten, vergeben und benotet werden.

CDU , Grüne und FDP wollen das Schulgesetz ändern

Eine entsprechende Änderung des Schulgesetzes wollen CDU, Grüne und FDP am Donnerstagnachmittag im Bildungsausschuss des Landtags auf den Weg bringen. Demnach können die Schulen die Prüfungen zum Beispiel auch erst einmal verschieben. Geprüft werden darf bei Bedarf auch an Wochenenden und in den Ferien.

Darüber hinaus dürfen die Schulen Prüfungen inhaltlich verändern. So kann in diesem Jahr zum Beispiel auf praktische Prüfungsanteile im Fach Sport verzichtet werden, ebenso auf Sprachprüfungen. „Diesem Umstand kann bei der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung Rechnung getragen werden, indem ersatzweise zuvor erbrachte schulische Leistungen einbezogen werden“, heißt es in dem Entwurf.

Vage Kriterien, wann Prüfungen ganz oder teilweise ausfallen

Mit diesen Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass auch unter Pandemiebedingungen Schulabschlüsse vergeben werden können. Anderenfalls könnten Prüflinge womöglich nicht an Prüfungen teilnehmen, oder die Prüfungen müssten über das Schuljahresende hinaus verschoben werden – was für den Studien- oder Berufsstart große Schwierigkeiten mit sich bringen würde, argumentieren die Bildungspolitiker von Union, Grünen und Liberalen.

Die Kriterien, wann die Schulen ganz oder teilweise auf Prüfungen verzichten, sind bislang vage formuliert. Die Vergabe der Schulabschlüsse ohne oder mit veränderten Prüfungen kommen „nur für den Fall in Betracht, dass im Schuljahr 2020/21 aufgrund des Pandemie-Geschehens keine andere, in der Sache vertretbare Möglichkeit besteht, Abschlussprüfungen durchführen oder berücksichtigen zu können“, heißt es in dem Jamaika-Gesetzesentwurf.

SPD gegen Verzicht auf Prüfungen

Die SPD-Opposition mahnt, dass die Abschlüsse in jedem Fall vergleichbar bleiben müssten. Die Prüfungsjahrgänge dürften „nicht schlechter dastehen als diejenigen ohne diese Belastungen“, sagt der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Es wäre „ein Bärendienst an den Schülerinnen und Schülern“, wenn die Corona-Jahrgänge am Ende als diejenigen gelten würden, denen die guten Zeugnisnoten und Abschlusszeugnisse ohne entsprechende Leistungen hinterhergeworfen wurden.

Einen gänzlichen Verzicht auf Prüfungen befürworte die SPD nicht, sagt Habersaat. Es spreche derzeit nichts dagegen, die Schüler durch einen Mix aus Präsenz- und Distanzunterricht auf ihre Abschlussprüfungen vorzubereiten „und diese auch durchzuführen“.

