Bergenhusen

Die Störche in Schleswig-Holstein klappern in diesem Jahr leiser. „Die Jungen-Aufzuchtsphase ist zur Zeit noch in vollem Gange. Es zeichnet sich jedoch ab, dass der Bruterfolg geringer sein wird als im Durchschnitt“, sagte der Biologe Kai-Michael Thomsen. Ursache sei vermutlich ein ungewöhnlich trockenes Frühjahr, in dem die Störche nicht genügend Nahrung fanden. „In Bergenhusen haben wir bei 25 Paaren zurzeit nur 25 Junge - also unterdurchschnittlich“, sagte Thomsen.

„In den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland werden die Ergebnisse vom letzten Jahr nicht erreicht werden“, bestätigte Jörg Heyna von der Nabu-Arbeitsgruppe Storchenschutz. Im südlichen Schleswig-Holstein könnten die Jungen-Zahlen jedoch ähnlich wie im letzten Jahr ausfallen - „möglicherweise ein kleines bisschen besser.“

Den Störchen fehlt die Nahrung

Insgesamt zählten Naturschützer in diesem Jahr rund 345 Brutpaare in Schleswig-Holstein, sagte Heyna. „Viele der neuen Brutpaare sind das erste Mal Eltern und haben dementsprechend noch nicht viel Erfahrung mit der Aufzucht der Jungen. Sie wurden zusätzlich gehandicapt durch die Wettersituation.“ Denn durch die Trockenheit fanden die Eltern nicht genügend Regenwürmer, um ihren Nachwuchs zu ernähren.

Örtlich scheint es auch an ausreichend Mäusen zu fehlen - „zumindest im nördlichen Bereich.“ Aktuell könne man im ganzen Land Storchentrupps herumziehen sehen auf der Suche nach Nahrung. „Das sind meistens einjährige Störche, die noch nicht geschlechtsreif sind.“ Für Laien ist das Alter eines Jungstorches nur schwer zu erkennen. Nach dem Schlüpfen sind die später roten Beine und der Schnabel zunächst noch schwarz. „Beim Einjährigen muss man schon genau hin gucken, ob zum Beispiel der Schnabel oder die Fußnägel noch nicht ganz durch gefärbt sind“, erklärte Heyda. „Ohne Ring sind sie sehr schwer zu unterscheiden.“

