Sturmtief „Hendrik“ bescherte Schleswig-Holstein bereits unruhige Stunden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch am Freitag mit Windstärken von bis zu 110 Kilometern die Stunde. Ein umgestürzter Baum bei Elmshorn sorgt für eine Streckensperrung der Bahn. Alle Infos lesen Sie hier im Liveticker.

Tief „Hendrik“ in Schleswig-Holstein: Baum stürzt auf Bahnstrecke

+++ Liveblog +++ - Tief „Hendrik“ in Schleswig-Holstein: Baum stürzt auf Bahnstrecke

Von KN-online (Kieler Nachrichten)