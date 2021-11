Kiel

Schleswig-Holsteins Landesregierung setzt bei der Terminvergabe in den neuen Impfzentren wieder auf die Konzertagentur Eventim. Das teilte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Matthias Badenhop, den Landräten, Oberbürgermeistern und Geschäftsführern der kommunalen Landesverbände mit. Das Infoschreiben liegt unserer Redaktion vor.

Land rechnet mit 350 000 Drittimpfungen pro Monat

Demnach geht die Landesregierung davon aus, dass in den Monaten November, Dezember und Januar jeweils 350 000 Menschen eine Drittimpfung benötigen. Derzeit hätten aber erst 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, bei denen die Grundimmunisierung mehr als sechs Monate zurückliegt, einen Booster bekommen.

Impfzentren sollen zunächst bis März öffnen

„Es gibt also einen gewissen Rückstau“, stellt Badenhop fest. Nicht alle Impfungen könnten über die niedergelassenen Arztpraxen verabreicht werden. Die Kreise und kreisfreien Städte würden deshalb gebeten, Räumlichkeiten für die Errichtung neuer Impfstellen zur Verfügung zu stellen und in den kommenden Wochen auch zu bewirtschaften. Grundsätzlich sei zunächst von einer Laufzeit bis März auszugehen.

Mit Warteschlangen sei dagegen nur im kleineren Umfang zu rechnen. „Insgesamt können die Wartebereiche daher deutlich keiner dimensioniert werden als in den zuvor genutzten Impfzentren.“ Jede Impfstelle solle mit einem, zwei oder drei Teams mit jeweils einem Arzt plus drei medizinischen Fachangestellten ausgestattet werden, sodass sich maximal 36 Impfpatienten parallel in den Räumlichkeiten aufhalten. „Als Vorbild für eine mögliche Liegenschaft kann eine größere Arztpraxis dienen.“ Die Monatskaltmiete solle 10 000 Euro pro Liegenschaft nicht überschreiten.

Öffnungszeiten von montags bis freitags

Die Impfstellen sollten montags bis sonnabends jeweils von 10 bis 20 Uhr öffnen, schreibt Badenhop. „Sobald Impfstoff auch für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen wird, sollen in abgegrenzten Zeitfenstern, gegebenenfalls auch an Sonntagen, gesonderte Impfaktionen für Kinder in den Impfzentren stattfinden.“ Eine Öffnung an Sonntagen solle daher generell möglich sein.

Während man die neuen Impfzentren nach und nach eröffnen sollen, sobald sie betriebsbereit sind und ausreichend Personal akquiriert wurde, sei für das Buchungssystem über die Plattform von Eventim ein einheitlicher Start nötig.

Günther und Garg informieren am Donnerstag

An diesem Donnerstag wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) die Öffentlichkeit über Schleswig-Holsteins Kurs in der Corona-Bekämpfung informieren. Die SPD-Landtagsfraktion forderte bereits schärfere Maßnahmen. Der Anteil der Geimpften sei weiterhin zu niedrig. „Man muss eingestehen, dass die bisherigen Appelle nicht ausgereicht haben“, sagte Fraktionschefin Serpil Midyatli.

Bei Großveranstaltungen ab 150 Personen in geschlossenen Räumen plädiere man für eine Regelung mit dem Namen 2G+. Zugang sollten nur noch Geimpfte und Genesene haben, die ein negatives Testergebnis vorweisen können. In allen anderen Bereichen spricht sich die SPD für ein 2G-Optionsmodell nach Hamburger Vorbild aus. Das beziehe sich ausdrücklich auch auf Weihnachtsmärkte, sagte ein Sprecher.

Einzelne private Betreiber solcher Weihnachtsmärkte kündigten am Mittwoch an, nur noch Geimpfte und Genesene zuzulassen – zum Beispiel auf Gut Bossee und auf dem Stockseehof. Der Adventsmarkt im ErlebnisWald Trappenkamp wurde dagegen komplett abgesagt.